شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الدهون المشبعة بكميات كبيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد مخاطر الدهون المشبعة وارتفاع مستويات الكوليسترول، التي تلحق الضرر بجسمك حيث ثبت أن الدهون المشبعة ترفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة(LDL) ، لذا لابد من تجنب الأطعمة التي تحتوى على كميات عالية من الدهون الضارة والتي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي تعرض حياتك للخطر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthbenefits، فهناك بعض المخاطر التي تنعكس على صحتك من تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول والدهون الضارة.

كيف يؤثر الإفراط في تناول الدهون الضارة على القلب؟

أظهرت الأبحاث أن الاستخدام المفرط للدهون المشبعة يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكوليسترول إلى أمراض القلب والأوعية الدموية و مرض السكري ، أو خمول الغدة الدرقية ، أو أمراض الكبد.

ما الكمية المسموح بتناولها يوميا من الدهون المشبعة؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يجب ألا نتناول أكثر من 7٪ من الدهون المشبعة بالسعرات الحرارية يوميًا.

ماذا يحدث للدماغ إذا تناولت كميات كبيرة من الدهون المشبعة؟

على الرغم من أن فوائد الدهون المشبعة مهمة لجسم الإنسان ، إلا أن الجرعة الزائدة ينتج عنها الإصابة بالسكتة الدماغية، لأن تناول الدهون المشبعة بكميات كبيرة تؤدى إلى قطع تدفق الدم إلى منطقة الدماغ.

ما علاقة الدهون المشبعة بالإصابة بالسمنة؟

أكثر من نصف الناس في العالم يعانون من السمنة، فقد يحدث هذا بسبب تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة.

ما أبرز مصادر الدهون المشبعة التي يجب عليك تجنبها؟

أكبر مصدر غذائي للدهون المشبعة هو البيتزا والجبن، كما يمكن أن تحتوي الزيوت النباتية على الدهون المشبعة أيضا.