شكرا لقرائتكم خبر عن إليكِ أهم النصائح للحفاظ على البشرة في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

مع ارتفاع حرارة الجو من الممكن أن تتعرض البشرة إلى الكثير من الأضرار، لذا يجب العناية بها جيداً.



ففي فصل الصيف والخروج المتكرر للشواطئ والتنزه والتعرض إلى أشعة الشمس قد تتعرض البشرة إلى الكثير من المشكلات من إسمرار وجفاف وغيرها، لهذا نقدم إليك كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف.

عليك باستخدام واقي الشمس خاصةً عند الخروج في فترة الظهيرة، حيث أن واقي الشمس يحمي من التلف التي تتعرض له البشرة الناتج عن التعرض المباشر للشمس وقد ينتج عنه الجفاف للبشرة، لذا من المهم وضع الواقي قبل الخروج بحوالي نصف ساعة.

يعد من الخطوات المهمة التي يجب اللجوء إليها في فصل الصيف، حيث أن التقشير يساعد على التخلص من الجلد الميت، مما يحافظ على نضارة البشرة، ويمكنك استخدام المقشرات الجيدة أو اللجوء إلى الوصفات الطبيعية.

الاستخدام المفرط للمكياج في فصل الصيف من الممكن أن يؤثر على البشرة بالسلب، حيث يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور وقد يصيبها بالجفاف، لذا من المهم التقليل من وضع المكياج خاصة كريم الأساس والبودرة.

من المهم ترطيب البشرة جيداً في فصل الصيف وهذا للحفاظ على نضارتها، وذلك من خلال الإكثار من تناول الماء والسوائل والاهتمام باستخدام غسول جيد للبشرة يحتوي على مواد مرطبة بما يتناسب مع نوع البشرة، كما يجب الحرص على وضع كريم مرطب للبشرة وهذا للوقاية من الإصابة بجفافها.

- حتى تعتني ببشرتك الدهنية في الصيف يجب عليك اتباع بعض العادات المهمة لحماية البشرة الدهنية ومنها:

- عدم الإفراط في تقشير البشرة، حيث أن هذا يتسبب في التخلص من الزيوت التي توجد بالبشرة والتي تكون ضرورية للحفاظ على الترطيب اللازم لها مما يزيد من مشكلات البشرة.

- عليكِ بتجنب الإكثار من غسل البشرة، حيث يعتقد البعض أن غسل الوجه بشكل مستمر يساعد على التخلص من لمعان الوجه الناتج عن البشرة الدهنية، وهذا غير حقيقي حيث أن الإفراط في غسل البشرة يؤدي إلى التقليل من ترطيبها ونضارتها ويتسبب في الكثير من المشكلات.

- عليكِ بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية، ومنتجات الألبان واستبدالها بالخضروات والفواكه.

- تناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم وهذا يساعد على التخلص من معظم مشكلات البشرة الدهنية ويحميها من الإصابة بالحبوب والبثور.

- إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة عليك بالاهتمام بها في فصل الصيف للوقاية من تعرضها للتلف.

- من المهم استخدام مرطب للبشرة غني بالدهون والزيوت للحماية من التشققات والجفاف التي من الممكن أن تتعرض لها البشرة، ولهذا يفضل أن يتم وضعه مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.

- البشرة الجافة أكثر عرضة للتصبغات الجلدية والتهيجات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، ولهذا من المهم استخدام واقي الشمس المناسب للبشرة الجافة.

- تناول الطعام الذي يحتوي على العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، وهذا يحافظ على نضارة البشرة وتجديد خلاياها.

- عليكِ باختيار نوع جيد من أنواع الغسول والذي يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت، ومن المهم أن يكون خالي من المواد المهيجة للبشرة ومنها الكحول.

- شرب كمية وافرة من الماء يومياً، وهذا يجعل البشرة الجافة محتفظة برطوبتها مما يحافظ على نضارة البشرة.