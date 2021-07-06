تعرف على آخر تطوروات كورونا حول العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 184 مليوناً 938 ألفاً و346 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و818 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 169 مليونا و313 ألفا و630 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و731564 حالة بعد تسجيل 440 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91062 بعد تسجيل 31 وفاة جديدة.

إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقارنة مع 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 3 من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25 من 14 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91892 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1805 إصابات جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، و67 وفاة مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و541873 والوفيات إلى 233689.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 22703 حالات إصابة جديدة و695 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البرازيل إلى 18.79 مليون حالة ومجمل الوفيات إلى 525112 حالة.