طريقة سهلة لاستخدام ميزة تسجيل الشاشة في آيفون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتيح ميزة تسجيل الشاشة في هاتف آيفون حفظ مقاطع يوتيوب التي تشغلها وإنشاء دروس تعليمية للأصدقاء.

لكن قبل استخدام الميزة يجب عليك التحقق لمعرفة ما إذا كان زر تسجيل الشاشة في مركز التحكم مفعلا.



وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب عليك إضافته، حيث يتيح لك ذلك الوصول سريعًا عند بدء تسجيل الشاشة.

ومن أجل إضافة زر التسجيل إلى مركز التحكم اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة مركز التحكم في هاتفك عن طريق التمرير من الزاوية العلوية اليمنى في iPhone X أو أي إصدار أحدث.

أو قم بالتمرير للأسفل في آيفون 8 أو أي إصدار أقدم، بحسب موقع aitn التقني.

وإذا كنت لا ترى زر التسجيل في قسم الوصول السريع في شاشة التحكم، فيجب فتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على خيار مركز التحكم، ومن ثم اختر خيار تخصيص عناصر التحكم.

قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط على رمز + بجوار خيار تسجيل الشاشة لإضافة زر التسجيل إلى قسم مركز التحكم.

كيفية استخدام ميزة تسجيل الشاشة في آيفون

تسجيل الشاشة في آيفون

بعد إضافة زر تسجيل الشاشة إلى قائمة مركز التحكم في هاتفك، يمكنك استخدامه، حيث تتيح لك ميزة تسجيل الشاشة إنشاء مقطع فيديو لكل تمريرة، ونقرة، وصوت عبر شاشة الهاتف طوال فترة التسجيل.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اسحب لأسفل في هاتف iPhone X أو أي إصدار أحدث أو لأعلى في هاتف آيفون 8 أو أي إصدار أقدم لفتح مركز التحكم.

اضغط على زر التسجيل.

يظهر عد تنازلي مدته ثلاث ثوانٍ ومن ثم تتحول الساعة في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة إلى اللون الأحمر.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون قديم فإن الشريط الأحمر يظهر أعلى الشاشة بدلاً من ذلك.

اضغط على الشاشة لإغلاق مركز التحكم لبدء التسجيل.

عندما تكون مستعدًا لإيقاف التسجيل اضغط على الساعة أو الشريط الأحمر أعلى الشاشة ومن ثم انقر على خيار إيقاف.