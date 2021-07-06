شكرا لقرائتكم خبر عن التبريد واللوشن وكمادات اللبن..طرق سهلة لعلاج حروق الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى البلاد من موجات الصيف الحار، وهذا يعني أن حروق الشمس عادت بقوة كبيرة، يمكن أن تسبب حروق الشمس حكة ومؤلمة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، من غير المحتمل أن تتلاشى حروق الشمس بين عشية وضحاها ، لكن الكمادات الباردة والصبار يمكن أن يساعد في علاجها منزليا

ووفقا لتقرير لموقع insider يهرب الكثيرين للشواطيء للتغلب على حرارة الجو مما يجعلهم عرضه لبعض التعرض الزائد لأشعة الشمس مما قد يتسبب في حروقك.

تحدث حروق الشمس عندما تؤدي الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس إلى التهاب خلايا الجلد، مما يسبب حكة مؤلمة ووجعًا، يؤدي التعرض لأشعة الشمس أيضًا إلى تغيير التركيب الجيني لخلايا الجلد ، مما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد.

هناك العديد من العلاجات التي يمكنك استخدامها لتهدئة حروق الشمس الطفيفة ، ولكن إذا كان حروق الشمس شديدًا لدرجة ظهور تقرحات ، يجب أن تفكر في زيارة الطبيب لتلقي العلاج.

نصائح للتخلص حروق الشمس بسرعةبرد الجلد بالدش أو الكمادات

عندما تشعر بسخونة بشرتك ، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي تبريدها من خلال أخذ حمام بارد أو وضع كمادات باردة، توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أيضًا بأخذ حمامات أو دشات باردة للمساعدة في علاج حروق الشمس إذا تركت القليل من الماء على بشرتك ووضعت مرطبًا بعد ذلك ، فسوف يحبس الماء ويساعد في تخفيف الجفاف.

يقترح بعض أطباء الأمراض الجلدية عمل كمادات من الحليب ومكعبات الثلج بدلاً من الماء لأن البروتينات الموجودة في الحليب ستساعد على تغطية الجلد وحمايته.

يساعد اللوشن أيضًا على تلطيف البشرة

المستحضرات الموضعية يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مبرد ومهدئ، يمكن استخدام الصبار أو غسول المنثول للحصول على هذا الشعور الرائع، من المعروف أيضًا أن الصبار يقلل الالتهاب ويمنع التقشر.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا تجنب أي كريمات تحتوي على الكثير من العطور ، لأنها يمكن أن تكون مزعجة للبشرة الحساسة.

لوشن العناية المركزة بالصبار والفازلين مثاليان لحروق الشمس لأنها يمكن أن تنتشر على الجلد بسهولة دون ممارسة الكثير من الضغط.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن البشرة المصابة بحروق الشمس قد تعانى من فقدان الترطيب والجفاف بسهولة بسبب ضعف حاجز الجلد من خلال ترطيب الجلد ، باستخدام كريم أو لوشن لطيف ، فإنه يساعد على ترطيب وتقوية حاجز الجلد ويمكن أن يكون مهدئًا للبشرة.

فإذا أصبحت بشرتك المحترقة من الشمس قشرية وجافة ، يمكنك استخدام مرهم ترطيب أكثر سمكًا. مثل استخدام كريم هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية إذا كانت هناك مناطق حكة بشكل خاص.

تناول قرصًا مضادًا للالتهابات إذا لزم الأمر

إذا كان حروق الشمس مؤلمًا بشكل خاص، فقد ترغب في تناول الأسبرين لمعالجة الحرق من الداخل إلى الخارج.

اشرب الماء وابتعد عن الشمس

من المهم بشكل خاص أن تبقى رطبًا أثناء التعامل مع حروق الشمس يوجه الحرق سوائل جسمك نحو سطح الجلد ، لذلك يجب أن تعوض هذا الخسارة بشرب الكثير من الماء ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، سيساعدك البقاء بعيدًا عن الشمس أيضًا على تجنب الجفاف والمزيد من الإصابات. فالجلد يكون أكثر حساسية للشمس بعد حروق الشمس ، لذلك يجب عليك وضع بعض واقي الشمس الإضافي والبقاء في الظل كلما أمكن ذلك.