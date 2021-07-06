ماذا تأكلين عندما تحاولين الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:34 صباحاً - أنت تأكلين عندما تشعرين بالجوع، وبالتوتر أو الفرح، هذا وارد، لكن هل خطر ببالك أن هناك ما عليك تناوله وأنت تفكرين بالحمل؟ هل تساءلت ما هي أفضل أطعمة الخصوبة للرجال والنساء عند محاولة الحمل؟ حسنًا، جهزي قائمة التسوق الخاصة بك، وتأكدي من وضع بعض هذه العناصر في العربة، جنباً إلى جنب مع اختبار الحمل، في حال كنت تنوين الحمل بالتأكيد.

مجموعة من خيارات الأطعمة التي تقوي الخصوبة، ينصحك بها أطباء اختصاصيون واستشاريو تغذية.

1 - الطماطم

الطماطم غني بمضادات الأكسدة

يمكن أن تساعد شريحة من الطماطم على الشطيرة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ولكنها يمكن أن تساعدك على الحمل أيضاً، فالطماطم غنية بالليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة، التي ترفع الخصوبة لدى الرجل أيضاً.

2 - عين الجمل

عين الجمل يقلل الالتهابات

يساعد الجوز في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات، فهو غني بأحماض أوميغا الدهنية، أيضاً هو يسرّع مهمة تلقيح البويضة، لذا تأكدي من أن شريكك يعلم بأهمية الجوز في غذائه.

3 - الفول والعدس

العدس يحافظ على التوازن الخلوي

الفول والعدس غنيان بحمض الفوليك والبروتين؛ لكن الفوائد لا تنتهي عند هذا الحد. فالعدس يحتوي على مادة سبيرميدين وهو جزء مهم من الحفاظ على التوازن الخلوي، والذي يحافظ على أداء جسمك (بما في ذلك البويضة ودرجة الخصوبة عند الشريك).

4 - الحمضيات

الحمضيات تحسّن صحة البويضات

يعدّ اختيار البرتقال والفواكه الحمضية الأخرى إحدى الطرق لتحضير جسمك للحمل. فالفواكه الحمضية غنية بفيتامين ج وبوتريسين أ بوليامين، وكلاهما يحسن صحة البيوضات.

5 – الحليب واللبن

الألبان غنية بالفيتامينات

الألبان غنية بالدهون المشبعة والفيتامينات "أ، د، هـ، ك". إنها جيدة للخصوبة وصحة البويضات، لهذا السبب يمكنك تناول الحليب كامل الدسم أو الزبادي، حتى وعاء صغير من الآيس كريم، إن الألبان كاملة الدسم هي صديقتك عندما تحاولين الإنجاب.

6 - الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك

البروكلي غني بالفوليك

يمكن أن يساعد 400 ميكروغرام من حمض الفوليك المهم للغاية قبل الولادة في منع عيوب الأنبوب العصبي لدى طفلك. ولكن بينما تتناولين الحبوب، يمكنك أيضاً العثور على بعض حمض الفوليك بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الهليون أو البروكلي أو الخضار الورقية أو البنجر.

7 - الدهون الصحية

الأفوكادو والبيض يقويان المناعة

إن الدهون الصحية في نظامك الغذائي تقوي مناعتك، فهي ضرورية للأعصاب التي تتحكم في الهرمونات، تشمل الدهون الصحية أطعمة مثل الأفوكادو والجبن والبيض الكامل والمكسرات وزيت الزيتون البكر الممتاز.

8 - كل الحبوب

الأرز البني يوازن السكّر في الدم

إذا كنت تخططين للحمل قريباً، فتأكدي من تناول الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي فهي تحسن خصوبتك، وخصوبة شريكك أيضاً، يمكنك البحث عن خبز القمح الكامل والشعير والأرز البني والكينوا للحصول على مصادر جيدة للحبوب الكاملة.

كما تستغرق الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة الأخرى وقتًا للهضم، ما يساعد على منع حدوث ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، الذي قد يؤدي إلى اضراب الهرمونات، عدا عن أن الحبوب مصادر رائعة للألياف وفيتامينات ب المهمة.

9 - الأغذية المليئة بالحديد

اللحوم غنية بالحديد

من المهم للمرأة التي تحاول الحمل أن تتأكد من أنها لا تعاني من نقص الحديد. فهو ضروري للتبويض المنتظم، أي للخصوبة. تناولي اللحوم الخالية من الدهون والسبانخ والتوفو والفول، حتى حبوب الإفطار قد تكون مدعمة بنسبة 100٪ من قيمتها اليومية من الحديد.

ولكن إذا كنت تخططين للحصول على كمية الحديد من اللحوم، فتأكدي من أنها آمنة وخالية من الهرمونات والمضادات الحيوية. تُعرف الهرمونات والمضادات الحيوية التي نستخدمها في الحيوانات باسم معطلات الغدد الصماء، والتي تعطل بالفعل انتظام الهرمونات الخاصة بك.

حقيقة

اتبعي نظاماً صحياً متوازناً

لا يوجد طعام واحد مضمون لمساعدتك على الحمل. بدلاً من ذلك، يجب أن تتبعي نظاماً غذائياً متوازناً وتغذية مثالية كخطوة نحو صحة أفضل لك ولطفلك المستقبلي. وعندما تحملين، ستتبنين عادات جيدة، يمكنها الموازنة، بين رغبتك بالأكل وحملك، لذا قومي بتغذية جسمك قبل الحمل/ ويمكنك بالتأكيد ستزداد فرصك في رؤية خطين ورديين في اختبار الحمل.