صبغة الشعر أثناء الحمل هل تؤثر على الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:34 صباحاً - جدول المحتوي

1.هل من الآمن صبغ شعرك أثناء الحمل؟

2.ماذا يقول الخبراء عن صبغة الشعر والحمل؟

3.طرق طبيعية لصبغ شعرك أثناء الحمل

4.كيف تصبغي شعرك بأمان؟

5.ما هي صبغة الشعر الأفضل للاستخدام أثناء الحمل؟

هناك بعض ممارسات التجميل التي قد ترغبين في مواصلتها حتى عندما تكونين حامل صبغة الشعر هي أحد هذه الأشياء ، والتي لا تريدي أن تفوتها ولكن هل من الآمن استخدام صبغة الشعر أثناء الحمل أم أن المواد الكيميائية المستخدمة في الصبغات والمبيضات ستؤثر على نمو الطفل؟ يجيب الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والولادة على هذا السؤال ويمنحك بعض البدائل الطبيعية التي يمكنك تجربتها.

1.هل من الآمن صبغ شعرك أثناء الحمل؟

صبغة الشعر

لقد وجد البحث المحدود المتاح عن هذا أن الأصباغ آمنة للاستخدام أثناء الحمل المواد الكيميائية في كل من الأصباغ الدائمة وشبه الدائمة ليست سامة كما أن كمية صبغة الشعر التي يمتصها الجلد أقل من أن تصل إلى الجنين

2.ماذا يقول الخبراء عن صبغة الشعر والحمل؟

صبغة الشعر

نظرًا لعدم وجود أدلة كافية، يوصي الخبراء فقط باستخدام صبغات الشعر بأمان قد تتلامس الصبغة مع فروة الرأس أو الجبهة عندما تصبح بشرتك أكثر حساسية أثناء الحمل ، قد تسبب الصبغة الحكة يقترح معظم الخبراء استخدام صبغات الشعر الطبيعية خلال هذا الوقت.

3.طرق طبيعية لصبغ شعرك أثناء الحمل

الصبغة الطبيعية

هناك العديد من بدائل الصبغة الطبيعية التي يمكنك تجربتها ليس فقط أثناء الحمل ولكن أيضًا بعد الولادة. اختر واحدًا من قائمتنا أدناه:

الحناء: اخلطي مسحوق الحناء مع مغلي الشاي وعصير الليمون. ضعيه بالتساوي على الشعر واتركيه يجف ثم اشطفيه باستخدام شامبو خفيف يمنح شعرك ظلًا بني محمر أو أحمر برتقالي.

القهوة: قمي بإعداد كوب من القهوة المحمصة الداكنة عن طريق تخمير نصف كوب من الإسبريسو امزجيه جيدًا مع نصف كوب من البلسم الذي يترك على الشعر ضعيه على شعر نظيف ومبلل اتركيه لمدة ساعة ثم قومي بغسله يساعد فى إكتاسب الشعر لون أغمق ويضيف لونًا أيضًا إلى الشعر الرمادي.

شاي البابونج: مغلي الشاي المركز يعمل على تفتيح شعرك ويغطي أيضًا الشعر الرمادي بللي الشعر بالماء وضعي شاي البابونج ، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه يعطي الشعر لونًا مشرقًا جميلًا.

عصير الجزر: يمنح شعرك ظل برتقالي محمر يدوم لأسبوعين اخلطي عصير الجزر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، وضعيه على الشعر. اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بخل التفاح إذا كنت تريد ظلًا أحمر أعمق ، استخدمي عصير البنجر بدلاً من عصير الجزر.

عصير الليمون: يعطي لونًا دائمًا للشعر والذي لا يمكن تفتيحه إلا مع مرور الوقت ضعي العصير الطازج بالتساوي على الشعر واتركيه لمدة ساعة اجلس تحت أشعة الشمس للحصول على أفضل النتائج. يمكنك الحصول على خصلات من أشعة الشمس (بنية) ستحبيها.

إذا كنت سعيدة باستخدام الأصباغ الطبيعية فاستمري في ذلك .

4.كيف تصبغي شعرك بأمان؟

الخطوات لصبغ شعرك بأمان

اتبعي هذه الخطوات لصبغ شعرك بأمان .

انتظري حتى الثلث الثاني من الحمل: في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل يكون طفلك في مرحلة ضعف وينصح الخبراء بعدم استخدام أي مواد كيميائية ضارة على الرغم من عدم وجود دراسات لإثبات وجود علاقة بين صبغة الشعر ومخاطر الجنين إلا أنه من الآمن تجنبها في أول 12 أسبوعًا.

اختاري خدمات الشعر البديلة: اختر علاجات بديلة لطيفة على شعرك وتقلل من التعرض للمواد الكيميائية اذهب مع الإبرازات الأضواء الخافتة الخطوط والصقيع حيث يتم تطبيق اللون فقط على جذع الشعر.

اختاري ألوانًا أكثر أمانًا: اطلب من مصفف شعرك اختيار صبغات شعر خالية من الأمونيا أو خالية من التبييض إذا كنت تريد أن تفعل ذلك بنفسك اختر الألوان شبه الدائمة لأنها لا تحتوي على مواد التبييض وقللي من تعرضك للسموم والمواد الكيميائية.

حافظي على تهوية منطقة العمل: إذا كنت في صالون اجلسي في مكان جيد التهوية إذا كنت في المنزل لوني شعرك في منطقة مفتوحة حيث يمكنك استنشاق الهواء النقي وليس الغازات السامة.

قمي بتغطية يديك: إذا كنت تموت بمفردك ،إرتدي قفازات لأنها تقلل من تعرض الجلد للمواد الكيميائية اتبع الخطوات الواردة في الدليل واغسل فروة رأسك ويديك جيدًا بعد العملية.

قمي باختبار الخصلة: في بعض الأحيان ، قد تجعلي التغيرات الهرمونية بشرتك حساسة لصبغة الشعر. لذلك ، قبل تطبيقه على الشعر بالكامل ، قمي بإجراء اختبار عن طريق تلوين عدة خيوط انتظري لمدة 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان هناك أي رد فعل على جلدك.

إذا كنتي تبحثين عن صبغة شعر غير طبيعية ، فاختاري الصبغة الآمنة.

5.ما هي صبغة الشعر الأفضل للاستخدام أثناء الحمل؟

وضع الصبغة على شعرك

أي لون شعر لا يحتوي على الأمونيا والبارابين والبيروكسيد والريسورسينول والبارا فينيلين ديامين آمن للاستخدام أثناء الحمل اختبر الصبغة لمعرفة مدى توافقها مع بشرتك ، حتى لو كنت تشتري منتجًا آمنًا.

كيف تختبري صبغة الشعر؟

بصرف النظر عن العلامة التجارية التي تستخدمها ، جربي اختبار البقعة قبل وضع الصبغة على شعرك ضعي الصبغة على الكوع الداخلي واتركيها تجف. إذا كنت تعاني من حكة أو احمرار أو ألم أو تورم ، اغسله ولا تستخدم الصبغة

الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء استخدام صبغات الشعر

فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتقليل فرصة الآثار الجانبية أثناء تلوين شعرك .

اتبعي التعليمات الواردة في الدليل.

قمي دائمًا بإجراء اختبار التصحيح قبل الإجراء.

احرصي على عدم ملامسة الصبغة لعينيك وجلدك.

اشترِي العلامات التجارية الموثوقة لأن الأصباغ الرخيصة قد تضر بشعرك.

لا تأكلي أو تشرب أثناء تلوين شعرك لتجنب خطر ابتلاع اللون.

استخدمي الشامبو والبلسم عالي الجودة لشطف الصبغة.

اشطفي فروة رأسك جيدًا لتجنب امتصاص الصبغة.

من النادر حدوث رد فعل تجاه صبغة الشعر بعد اتخاذ جميع الاحتياطات.

متى أرى الطبيب؟

إذا اخترت بعناية صبغة الشعر الخالية من المواد الكيميائية الضارة وقم بإجراء اختبار التصحيح واتبع الاحتياطات فلا داعي للقلق بشأن أي آثار ضارة ومع ذلك استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حكة في الجلد أو تورم أو طفح جلدي أو حكة شديدة في فروة الرأس أو دوار أثناء الحمل من المهم أن تشعري بالسعادة من الداخل إلى الخارج وإذا كان تلوين شعرك يجعلك سعيدًا، فافعل ذلك بكل الوسائل لكن اتبع جميع احتياطات السلامة، ولا تبالغ في ذلك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.