هل يوثر شكل الرأس غير المستوي عند الأطفال سلبياً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:34 صباحاً - تُعتبر أشكال الرأس غير المستوي عند الأطفال شائعة بسبب عظام الجمجمة المرنة، كما يؤدي الضغط على عظام الجمجمة إلى تشوه أشكال الرأس لدى العديد من الأطفال، وقد تختفي هذه التغييرات بمرور الوقت، وقد يتطلب البعض رعاية منزلية معينة أو خوذات للحصول على شكل رأس طبيعي، ومع ذلك، لا تتداخل أشكال الرأس غير المستوية مع نمو وتطور الدماغ في معظم الحالات.

أنواع أشكال الرأس غير المستوي عند الأطفال

شكل الرأس

التقت «الخليج 365. نت» الدكتور مختار فتحي مختص الأطفال وحديثي الولادة؛ ليحدثنا عن شكل رأس الأطفال، وما يستدعي للقلق، وما يؤثر فيه ،وقال مختص الأطفال إنه يمكن أن يكون للأطفال أشكال مختلفة من الرأس غير المتكافئة خلال فترة حديثي الولادة والرضاعة.

قد يكون رأس الطفل بعد الولادة الطبيعية غير مستوٍ، وهو أمر طبيعي، ويزول في غضون أسابيع، ولا يؤثر في النمو الطبيعي للدماغ.

بعد الولادة الطبيعية غير مستوٍ، وهو أمر طبيعي، ويزول في غضون أسابيع، ولا يؤثر في النمو الطبيعي للدماغ. الرأس المفلطح أو الوضعي: يمكن أن يؤدي الضغط على جزء من الرأس لأسباب مختلفة إلى تسطح الرأس عند الأطفال. وعلى الرغم من أن شكل الجمجمة ليس مستديراً؛ فإن هذه الحالة لا تؤثر في نمو الدماغ.

تعظم الدروز الباكر: هذا هو الاندماج المبكر للخيوط القحفية التي تسبب أشكالاً غير طبيعية للرأس بسبب نمو الدماغ السريع، يتطلب تعظم الدروز الباكر تصحيحاً جراحياً لتجنب تلف الدماغ.

أسباب أشكال الرأس غير المستوي عند الأطفال

الرضيع

تتسبب العوامل التالية في عدم تساوي شكل الرأس عند الأطفال:

الولادة الطبيعية: يتم تشكيل رأس الطفل في أثناء عملية الولادة، وقد يؤدي هذا إلى شكل غير متساوٍ للرأس، مثل المخروط، عند بعض الأطفال.

الوضع داخل الرحم: تضغط بعض الأوضاع في الرحم على رأس الطفل.

الولادات المتعددة: يتسبب وجود أكثر من طفل في الرحم في تسطح الرأس بسبب عدم وجود مساحة في الرحم.

الصعر: هذه حالة تشتد فيها إحدى عضلات أحد جانبي الرقبة؛ ما يؤدي إلى إمالة الرأس إلى جانب واحد، يمكن أن يكون للأطفال رؤوس مسطحة بسبب الصعر؛ لأنهم لا يستطيعون تحويل رؤوسهم إلى وضع آخر.

أوضاع النوم: يؤدي الاستلقاء على الظهر لفترات طويلة دون تغيير الوضع إلى تسطح الرأس عند الأطفال.

الأسباب الجينية: تساهم التغييرات في جين أو جينين في تعظم الدروز الباكر عند بعض الأطفال، ومع ذلك، فإن السبب غير معروف في معظم الحالات.

قد لا يكون شكل رأس الأطفال الذين يُولدون بعملية قيصرية مشوَّهاً؛ لأنهم لا يمرون عبر قناة الولادة. أدت الزيادة في عدد الولادات القيصرية والوعي بين مقدمي الرعاية أو الوالدين إلى تقليل الرضع المسطح الرأس.

هل شكل رأس الطفل يسبب القلق؟

رأس الرضيع