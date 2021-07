دليل لأداء فريضة الحج برفقة الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:34 صباحاً - إن وجود الطفل في الحج مع العائلة، ذاكرة لا تمحى من دماغه، سيذكر فيها ذلك التجمع الكبير، في فسحة سيتخيلها أنها أكبر ما في العالم، وسيتذكر تلك الطيور الجميلة في صحن الحرم، وطعم ماء زمزم، ولن ينسى ذلك الرداء المحبب الذي ارتداه طيلة أيّام الحج، ذكريات تحكّمي بتنظيمها كي تكون لائقة، لطفلك ولكل من حوله من دون إزعاج، أثناء أداة فريضة الحج.

قبل أن تنطلقي في رحلتك إلى مكة مع العائلة، تفقدي تماماً ما عليك أخذه، والاحتياطات التي عليك أن تلتزمي بها، وكيف تجعلين طفلك يشارك في أداء فريضة الحج، وابدأي بالآتي:

احصلي على باقات الحج المناسبة للأطفال

ابحثي عن المنظمين الذين يقدمون خدمات تلبي احتياجات الأطفال، فهناك، على سبيل المثال، بعض الباقات التي توفر مرشدين، كالمربيات، للإشراف على الأطفال الصغار أثناء أداء مناسك الحج.

اصطحبي واقياً للشمس ومياه ووجبات الخفيفة

قد تكون شمس الصحراء قاسية عليك وعلى أطفالك، فاحملي معك كمية وفيرة من الواقي الشمسي ومظلة لكل فرد من أفراد أسرتك. وستحتاجين أيضاً إلى التزود بعدد كبير من قوارير المياه أثناء تنقلك، لأن الجفاف يشكل مصدر قلق في معظم أوقات الرحلة. دعي طفلك الصغير، يحمل زجاجة الماء الخاصة به، وكذلك عليك اصطحاب الوجبات الخفيفة، التي تتحمل الحر مثل الفواكه المجففة، وحلوى الفول السوداني والسمسم والمكسرات الأخرى بالإضافة إلى لفائف الحمص المطهي. ولا تنسي وسادة السفر فلا غنى عنها عندما يرغب طفلك في النوم.

ماذا عن عربة الأطفال؟

هناك مزايا وعيوب لجلب عربة أطفال، فمن المفيد أن تكون لديك واحدة أثناء التسوق في مكة وعند الانتقال من الفندق إلى المسجد، كما أن عربة الأطفال التي يمكن جعلها في وضع مسطح تعد رائعة أيضا للنوم، إلا أنه لا يسمح بعربات الأطفال في أو حول الحرم أثناء موسم الحج. وكذلك عليك أن تضعي في اعتبارك أنه يمكنك استئجار كرسي متحرك للتنقل بالأطفال، لذا قد لا يكون ضرورياً حمل عربة أطفال معك مدة الرحلة كلها.

اصطحبي ملابس للأيام الحارة والليالي الباردة

ينبغي على الأطفال أن يرتدوا ما يقيهم حرارة الطقس في مكة المكرمة. وبما أنهم غير مطالبين بارتداء ملابس الإحرام، فإن ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة فكرة جيدة. كما أنها فرصة جيدة لتعليمهم ارتداء ملابس بسيطة للتعبير عن أن الجميع متساوون أمام الله. تنخفض درجات الحرارة في المساء في المناخ الصحراوي لذا لا بد أن تصطحبي ملابس تناسب الطقس البارد. كما أن إحضار أغطية أو أكياس النوم للمبيت في العراء في مزدلفة ومنى فكرة جيدة.

دعي أطفالك يكتبون ذكرياتهم ويصورونها

الحج قصة يرويها الطفل في كل سنوات عمره، لأن فيها فريضة ديننا، وتجمعنا، وعبادتنا لله سبحانه وتعالى، وأشياء وأحداث كثيرة، تجعل من تجمع أفراد العائلة يوميات يمكن تسجيلها على دفتر بما تحمله من مواقف وهفوات ودعابات، دعي أطفالك الأكبر سنًّا يدونون أنشطتهم بكلماتهم الخاصة، وليقم أحد الوالدين بالتدوين نيابة عن الأطفال الأصغر سنًّا. شجعيهم على التصوير، في لقطات عائلية يستمتعون بتصفحها لاحقاً، ويعرضونها على أصدقائهم، لكن نبهيهم من إزعاج أحد خلال التصوير.

التعلم والمتعة مع الأجهزة الرقمية

تحتوي المتاجر الإلكترونية على الكثير من تطبيقات الحج العملية لتطلعي عليها أثناء الرحلات الطويلة. تحققي من تطبيقات Hajj Games وSalah for Kids. ويمكنك أيضا تنزيل الكتب الإلكترونية مثل Tell Me About Hajj and Muslim Child كي تعلمهم أهمية الحج بطرق تفاعلية ملهمة. وإذا كان لديك اتصال قوي بالإنترنت، فعليك مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو الملائمة للأطفال على يوتيوب والتي توضح أهمية الحج.

اعتمدي على خريطة للحج

يمكنك عبر الإنترنت تنزيل خريطة لخطوات الحج وطباعتها أو بوسعك إنشاء خريطتك الخاصة. استخدمي اللونين الأبيض والأسود في الخريطة، واطلبي من أطفالك تلوين كل خطوة بينما يؤدونها. دعي الأطفال يرسمون جبل عرفات بينما توضح لهم أهمية هذا الموضع الذي ألقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوادع. املأي سماء المزدلفة بالنجوم وأخبري أطفالك عن سبب قضاء الحجاج ليلتهم في هوائها الطلق. كما أن الخريطة ستكون تذكاراً رائعاً تقدره عائلتك لسنوات.

ضعي خطة للطوارئ

إن ضياع الطفل هو أحد أشد مخاوف الآباء في الحج، بسبب الزحام، لذا فإن سوار تحديد الهوية في يد طفلك يمكن أن يمنحك راحة البال. يمكنك طلب واحد عبر الإنترنت. وقد تساعدك مقاطع الفيديو على يوتيوب في صنع سوار رائع وعصري. ضعي عليه اسم الطفل والأبوين واسم الفندق ورقم هاتفك المحلي باللغتين الإنجليزية والعربية. وضعي في اعتبارك أن مواقع الحج يمكن أن تصبح مزدحمة وغير منتظمة، لذا فمن الجيد أن تتفق وأفراد أسرتك على نقطة لقاء في حالة الانفصال.

