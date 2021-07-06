شكرا لقرائتكم خبر عن خل التفاح .. كوكتيل العناية للبشرة والجسم والشعر وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لخل التفاح الكثير من الفوائد عند استخدامه بالطريقة الصحيحة، فهو أحد المكونات التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في العناية بالبشرة والشعر والجسم وإنقاص الوزن والتخلص من السموم، يحتوي خل التفاح على كوكتيل مغذٍ من الماغنسيوم والحديد والفوسفور والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة وثلاث سعرات حرارية فقط لكل ملعقة طعام، وجدت الأبحاث أن خل التفاح يمكن أن يكون مفيدا في إنقاص الوزن لدى بعض الأشخاص ، كما إنه رائع للبشرة المعرضة لحب الشباب، ويزيل الزيت الزائد ويفتح المسام المسدودة ويعيد مستوى الأس الهيدروجيني المناسب للبشرة.

وبحسب ما نشره موقع " timesnownews"، سنوضح لك كيف يمكنك إضافة هذا المكون إلى منتجات العناية بالبشرة والجسم والعناية بالشعر، ومع ذلك ، قم دائمًا بإجراء اختبار رقعة أولاً للتحقق من الحساسية.

6 طرق لاستخدام خل التفاح:

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للتونر:في الروتين الأساسي للعناية بالبشرة، كل ما عليك فعله هو تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، اخلطي القليل من عصير الليمون وضعي هذا المزيج على وجهك بعد التنظيف، اتركيه لفترة من الوقت ثم اشطفيه وضع المرطب

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كعلاج موضعي:يمكن استخدام خل التفاح كعلاج موضعي في تجفيف حب الشباب المستعصي، ومع ذلك ، تأكد من استخدام محلول مخفف للوجه، بعد الترطيب خلال روتينك الليلي ، ضعي المحلول على البقع بمساعدة قطعة قطن اتركها تنشف، ثم اغسلي وجهك في صباح اليوم التالي متبوعًا بمعامل حماية من الشمس عالي الجودة

للجسم

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كمشروب صباحي: لطرد السموم من الجسم ، اشرب كوبًا دافئًا من خل التفاح المخفف للغاية، تأكد من أن الذي تستخدمه يحتوي على "أم الخل " هي مادة مكونة من نوع من السليلوز وبكتيريا حمض الخليك ، ويساعد في الهضم وفقدان الوزن

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غسول الجسم:تتوفر غسولات الجسم المشتقة من خل التفاح والتي تقضي على أي أوساخ أو جراثيم وتحافظ على البشرة نظيفة. للشعر لإزالة قشرة الرأس:نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات ، فإن خل التفاح هو العنصر المثالي في إزالة قشرة الرأس، بعد غسل شعرك اشطفيه بخل التفاح المخفف كغسول أخير، جففي شعرك بالتربيت عليه ستلاحظ أن فروة رأسك نظيفة وأن شعرك لامع كما لم يحدث من قبل

كقناع للشعر:يمكنك إضافة بضع قطرات من خل التفاح إلى الزيت المفضل لديك، امزجي المزيج معًا وضعيه على الشعر، اغسل خصلات شعرك بشامبو خفيف بعد 30 دقيقة أو يمكنك تركها طوال الليل.