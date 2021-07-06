شكرا لقرائتكم خبر عن توابل مهمة عشان صحتك ومناعتك.. أبرزها الكركم والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يخلو أى منزل من التوابل المختلفة التى نستخدمها فى إعداد الوجبات فضلا عن مذاقها الطيب ولكنها تحتوى على بعض الخصائص المضادة للالتهاب والألم والتى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع eatingwell فإن أبرز أنواع التوابل المهمة لصحتك هى:

1:الكركم

يساعد الكركم في تخفيف الالتهاب وإبطاء السرطان وعلاج الاكتئاب والحالات الأخرى، وذلك بفضل الكميات العالية من الكركمين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، وتشير الدراسات إلى أن الكركمين يمكن أن يساعد في علاج مجموعة من المشاكل الصحية، من آلام الأسنان البسيطة إلى الحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري.

2: الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بتخفيف آلام المعدة، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في تهدئة غثيان الصباح، وكذلك الغثيان من الجراحة أو العلاج الكيميائي، وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع على فعاليته ، فإن الكثير من الناس يتناولون الزنجبيل لعلاج دوار الحركة.

الزنجبيل مليء أيضًا بالجينجرول، وهي مركبات مقاومة للالتهابات يعتقد بعض الخبراء أنها قد تساعد في محاربة بعض أنواع السرطان وتقليل آلام التهاب المفاصل وتهدئة آلام العضلات.

3:القرفة

توصي جمعية القلب الأمريكية باستخدام التوابل الحلوة مثل القرفة لإضافة نكهة بدلاً من السكر، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد في خفض ارتفاع نسبة السكر فى الدم للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

4:الحبهان

يساعد على تهدئة المعدة ومكافحة الالتهابات، كما يحتوي أيضًا على بعض المعادن التي يحتاجها الجسم مثل الزنك.

5:الكمون

يعتبر الكمون واحد من أفضل التوابل التى نستخدمها فى اعداد الأكلات المختلفة حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.