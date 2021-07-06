شكرا لقرائتكم خبر عن شيب الشعر المبكر.. تعرف على أسباب الإصابة به وكيفية التخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلة الشيب المبكر أمر مزعج لمعظم الشباب ، وغالبًا ما يرتبط الشعر الرمادي بالشيخوخة، فالجميع يتمنى شعرًا صحيًا ومتوهجًا بغض النظرعن العمر، ولكن تحول لون الشعر إلى الرمادى يتحكم فيه عدة عوامل، فيجب معرفة أسباب شيب الشعر المبكر لمحاربته بشكل أفضل .

ووفقا لما نشره موقع " timesnownews "، فإن هناك عدة عوامل أخرى تساهم أيضًا في نمو الشعر الرمادي وفقًا للدراسات ، يعد فقدان التصبغ (الميلانين) تفسيرًا شائعًا للشعر الرمادي.

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العوامل المؤثرة في الشيب المبكر للشعر علم الوراثة:تعد الجينات مساهمًا رئيسيًا في كيفية ظهور جسم الإنسان في رحلة الحياة، يعتمد شيب الشعر بشكل كبير على الجينات، لذا إذا نظرت حولك ورأيت أشخاصًا في عائلتك لديهم شعر رمادي ، فمن المرجح أن تحصل عليه لاحقًا أو عاجلاً في الحياة

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نمط الحياة:قد تساهم العديد من عوامل نمط الحياة مثل التدخين والروتين المجهد المستمر في مشكلة شيب الشعر المبكر

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Indian Dermatology Online Journal

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نظام غذائي غير صحي:قد يؤدي تناول نظام غذائي غير صحي إلى نقص المغذيات في الجسم، وقد دعمت العديد من الدراسات هذا الادعاء مثل الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية لعلم الشعر بعنوان "دراسة وبائية واستقصائية لشيب الشعر المبكر عند أطفال المدارس الثانوية وما قبل الجامعةطرق معالجة الشيب المبكر للشعر الإقلاع عن التدخين:وفقًا لدراسة نُشرت في مجلةبعنوان "شعر المدخنين: هل يتسبب التدخين في شيب الشعر المبكر؟" ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى شيب الشعر المبكر، تجنب التدخين لأنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية أخرى مثل مشاكل العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الخصوبة

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تناول طعامًا جيدًا:استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات وأوميجا 3 والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لضمان التغذية السليمة، لا تفوت وجبات الطعام وتجنب الاستهلاك المفرط للسكر والأطعمة المصنعةعالجي شعرك :اعتني بشعرك وعالجه جيدًا عن طريق التمشيط وغسله على فترات منتظمة، قم بتدليك فروة رأسك لتحسين الدورة الدموية وصحة الشعر وقوته، علاوة على ذلك ، احمي شعرك من التلوث البيئي لأنه يمكن أن يضر الشعر بشدة

Nature

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التخلص من التوتر:تشير الدراسات مثل الدراسة التي نشرت في مجلةبعنوان "فرط تنشيط الأعصاب الودية يؤدي إلى استنفاد الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية" إلى الإجهاد باعتباره سببًا لشيب الشعر، مارس أساليب التخلص من التوتر للحصول على شعر أكثر صحة وحياة أكثر سعادة

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تخلص من الكيماويات:الاستخدام المستمر للمواد الكيميائية الموجودة في منتجات الشعر يمكن أن يتلف الشعر بمرور الوقت، اختر منتجات العناية بالشعر بعناية واذهب للحصول على علاجات منزلية أكثر أمانًا لشعر أكثر صحة