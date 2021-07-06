شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأطعمة الصحية لطفلك.. أبرزها الحليب والخضروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن، فكل ما يحتاج إليه هو اتباع نظام غذائي صحي على الأطعمة الغنية بالمغذيات يمكنه تعزيز الصحة الجسدية والعقلية، ومن ذلك على سبيل المثال الخضروات والفاكهة ومنتجات الحبوب والبروتين مثل الحليب واللحوم، وفقا لما نشر من موقع healthy eating.

التطور الطبيعي

عندما ينمو طفلك، يمكن أن تساعد الأطعمة المغذية، يحتاج جسم الطفل إلى كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د لعظام قوية وصحية ، على سبيل المثال يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 سنوات إلى 1000 ملليجرام من الكالسيوم، يرتفع هذا إلى 1300 ملليجرام يوميًا من سن 9 إلى 18 عامًا، يمكن لمعظم الأطفال تلبية احتياجاتهم من هذه العناصر الغذائية من خلال الأطعمة مثل منتجات الألبان قليلة الدسم المدعمة بكليهما، توفر الحبوب المدعمة والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والسلمون والكالسيوم أيضا.



رجيم الاطفال

احرص على وزن جسم صحي

أظهر تحليل للبيانات المنشورة في مراجعات التغذية بجامعة أكسفورد في عام 2015 أن النظام الغذائي للأطفال قد تغير بشكل كبير خلال سنوات ما قبل المدرسة ، مع حدوث طفرات في تناول السكر المضاف ظلت موجودة حتى سن المراهقة، اجعل الأطعمة المغذية متاحة لطفلك وابحث عن طرق ممتعة لدمجها في الوجبات والوجبات الخفيفة.



الريجيم الأطفال.

وظيفة مناعية أقوى

كشفت دراسة نشرت في مجلة Lung في عام 2017 النظم الغذائية وصحة الجهاز التنفسي للأطفال في 11 دولة مختلفة في أمريكا اللاتينية عن مساهمة الفواكه والخضروات في إبقاء وزن الأطفال مثاليا، وربط الباحثون بين تناول الفاكهة والخضروات بشكل كبير مع انخفاض خطر الإصابة بالتهاب ملتحمة الأنف ، الذي يسبب أعراضا في الأنف واحمرارا في العين ، بالإضافة إلى الأكزيما الجلدية الشائعة.



الريجيم الأطفال.

الأطعمة المفيدة

النظام الغذائي الصحي يغذي الدماغ ، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للتركيز بسهولة والأداء الجيد في المدرسة، ومن الأطعمة المفيدة بشكل خاص لوظيفة دماغ الأطفال وتشمل الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ؛ البيض ، والفول السوداني أو زبدة اللوز ، وكلاهما يوفر فيتامين هـ، فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الدماغ على استخدام الجلوكوز كوقود، الحبوب الكاملة هي أطعمة صحية إضافية لدماغ الأطفال.



مشروبات صحية

مشروبات صحية وتمارين رياضية

لا تقدمي المشروبات السكرية، استبدلى الصودا والعصير والمشروبات الرياضية بالماء والحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم، والاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات.