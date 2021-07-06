شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الطعام المقيد بالوقت يخفض ضغط الدم الليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة كنتاكي الأمريكية، أن تناول الطعام المقيّد بالوقت قد يكون قادرًا على مساعدة المصابين بداء السكري من النوع 2 على تقليل ارتفاع ضغط الدم الليلي، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأشار الباحثون إلى أن تناول الطعام وفقا لجدول زمنى مقيد بالوقت، من خلال اتباع روتين يتم فيه تقييد تناول الطعام لفترة زمنية محددة خلال يوميا ، يسهم في منع ارتفاع ضغط الدم الليلي المرتبط بمرض السكري وتحسين مستوياته.

وأوضح الباحثون أن حدوث تغييرات فى نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يكون له تأثير صحي على المصابين بداء السكري من النوع 2، خاصة فى مستويات ضغط الدم الليلي الذى قد يزداد عند الاستيقاظ ، بما يتماشى مع إيقاع الجسم اليومي.

وأكدت الدراسة، أن ضغط الدم "غير الناقص" منتشر في مرضى السكري من النوع 2 ويرتبط بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية، وتبين أن فرض قيود زمنية على التغذية يسهم فى ضبط إيقاع الساعة البيولوجية المضطرب لضغط الدم لدى الفئران التي كانت تعاني بالفعل من ضغط الدم غير الناقص.

وأكد الباحثون أن تناول الطعام لمدة ثماني ساعات خلال أوقات اليقظة، يسهم فى منع وعلاج ضغط الدم غير الناقص.

وهناك العديد من الدراسات التي تظهر الفوائد الصحية للأكل المقيَّد بالوقت ، خاصةً بالنسبة لمشكلات التمثيل الغذائي ومستويات ضغط الدم المرتبط بمرض السكري