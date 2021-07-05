ليبيا.. تسجيل 782 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 303 أشخاص وتسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الإثنين 5 يوليه 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، تسجيل 782 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 303 أشخاص، وتسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 213 إصابة و 181 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 195 ألفًا و824 شخصًا، بينهم 13 ألفًا و213 حالة نشطة، ووفاة 3213 شخصا.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.

كما حذر من الوضع الوبائي الحرج في تونس، مما يستوجب رفع حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة كوفيد -19، مطالبًا بالالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة كورونا (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية، وكذلك الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كوفيد -19.