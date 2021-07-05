في 6 خطوات.. الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة خلال الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل تفشي جائحة كورونا كانت الكمامة واحدة من الأدوات الصحية التي يلجأ إليها الحجاج للوقاية من الأمراض المعدية التي قد تنتقل وسط الزحام.

ورغم أن قناع الوجه أصبح شرطا أساسيا لدخول ضيوف الرحمن المسجد الحرام حاليا باعتباره على رأس الإجراءات الاحترازية العالمية للوقاية من فيروس "كوفيد-19"، فإنه قبل تفشي الوباء كانت الكمامة غير معروفة الفائدة بشكل دقيق.





هل يستفيد الحجاج من كمامات الأنف والفم؟ سؤال تضمنه دليل توعوي أصدرته وزارة الصحة السعودية سابقا يتضمن عددا من النصائح لزوار بيت الله الحرام، بهدف حمايتهم من الأمراض وضمان أداء النسك في سلام وأمان.



وأجابت الوزارة، في دليلها التوعوي "صحتك في الحج والعمرة"، إنه "ليس معروفا على وجه الدقة هل الكمامات مفيدة أم لا، فضلا عن مقدار هذه الفائدة"، موضحة أن الدراسات العلمية متفاوتة في ذلك.

ونصحت الحجاج حال وضع الكمامة بضرورة الالتزام بالاستخدام الصحيح لها وتغيريها باستمرار كل 6 ساعات أو عند اتساخها، ووفق إرشادات الشركة المنتجة، مع نزعها من خلف الأذن وليس من الأمام، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد نزعها.

كما نصحت بضرورة استخدام الكمامات للمصابين بأعراض الزكام أو الرشح لمنع انتقال العدوى للآخرين.

وقالت الوزارة، في مجموعة من الإرشادات قدمتها حول استخدام الكمامة، إنها تستخدم عند زيارة المريض أو عند الإصابة بالمرض.

ما الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة في الحج؟





تضمن الدليل التوعوي الطريقة الصحيحة لاستخدام الحجاج الكمامات للوقاية من العدوى، كالتالي:

- أغسل يديك جيدا قبل أن تمسك بالكمامة.



- اختر كمامة تناسب حجم الوجه، حيث تتوفر في الأسواق العديد من الموديلات وبأحجام مختلفة، ويفضل اختيار نوع يتميز بقطعة معدن في مكان الأنف.

- أمسك الكمامة بيد واحدة، وضعها بإحكام لتغطي منطقة الأنف والفم والذقن.

- باستخدام يدك الأخرى، اسحب الرباط المطاطي السفلي وضعه في المنطقة أسفل الأذنين، ثم اسحب الرباط املطاطي العلوي وضعه في أعلى الرأس من الخلف.

- اضغط على القطعة المعدنية برفق حتى تأخذ شكل عظم الأنف، وتتناسب الكمامة مع شكل الوجه.

- قم بأداء اختبار لترى إن كانت الكمامة ناسبتك أم لا، وذلك بأن تضع يديك على حدود الكمامة وتنفس، وأنظر هل هناك هواء يخرج من حدود الكمامة على وجهك أم لا.



