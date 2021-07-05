إنفوجراف.. 10 نصائح لتجنب التهابات المعدة والتسمم خلال الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد التهابات المعدة والتسمم الغذائي من أبرز المشاكل الصحية التي تواجه حجاج بيت الله خلال أداء النسك، لكن من السهل تجنبها باتباع بعض النصائح.

وسنوياً، تصدر وزارة الصحة السعودية دليلاً إرشادياً يتضمن عدداً من النصائح لزوار بيت الله الحرام؛ لحمايتهم من الأمراض وضمان أداء النسك في سلام وأمان.

وتدور أغلب الإرشادات حول ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة بالحاج، وتجنب الإجهاد الحراري والتعرض لضربات الشمس، فضلاً عن تجنب التسمم الغذائي.

الإنفوجراف التالي يستعرض 10 نصائح لتجنب التهابات المعدة والتسمم خلال الحج..



