46 إصابة جديدة بـ"دلتا كورونا" في لبنان.. وتحذيرات من كارثة صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 46 إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من كورونا، وافدة من 10 بلدان.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي عن تسجيل 101 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد الإجمالي للإصابات إلى 545671 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وشدد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور فراس الأبيض على ضرورة الحد من انتشار المتحور "دلتا"، من خلال التزام الفرد بالتدابير الوقائية وقيام المؤسسات والأجهزة المسؤولة بواجباتها يما يخص الإجراءات المعلنة.

وفيما أشار الأبيض إلى أن هذه السلالة يمكنها الانتشار بشكل أكبر، أكد فاعلية اللقاحات ضدها، معرباً عن أسفه أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح في لبنان لا تزال منخفضة وهي حوالي 12%.

وأكد ضرورة دعم القطاع الاستشفائي، لافتاً إلى التقنين الحاصل في الكهرباء وترشيد استهلاك الأدوية، إضافة إلى الظروف الصعبة التي دفعت بالعاملين إلى الهجرة.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني، النائب عاصم عراجي أن "المتحوّر الهندي سريع الانتشار وينتقل من الشخص المصاب خلال 15 ثانية فقط، والعدوى تنتقل إلى 14 أو 15 شخصاً، ومن لم يتلقّ اللقاح قد يدخل إلى العناية المركزة".

وقال في تغريدات عبر "تويتر": "يجب اتخاذ إجراءات وقائية مشددة، وأن يحافظ المغتربون على أهلهم أولاً بعدم جلب المتحور الهندي إلى لبنان".

وأضاف: "نتجه إلى منحى تصاعدي في عداد كورونا، والقطاع الطبي يشهد شبه انهيار ووضعه صعب جداً، وإذا تفشى المتحوّر الهندي سنكون أمام انهيار شامل للقطاع الصحي".

وأكد عراجي أن لقاح "فايزر" يحمي من المتحوّر الهندي بنسبة 90%، وأسترازينيكا بنسبة 80%.