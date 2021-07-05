شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أنواع التوتر والضغط النفسى إزاى تغلبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجهاد أو التوتر أو الضغط النفسى هو الشعور بالإرهاق أو عدم القدرة على التعامل مع الضغط الجسدي أو العاطفي، ويعد التوتر هو الإضطراب الأكثر شهرة التي يعانى منه طلاب الثانوية العامة خلال هذه الفترة قبل الإمتحانات، وتشمل أعراض التوتر القلق والأرق والصداع والعزلة وتدني احترام الذات، لتخفيف التوتر ، جرب التأمل ، والتمرين ، والعلاج ، وتمارين الإطالة أثناء استراحة المذاكرة. .

ووفقا لتقرير لموقع insider تبين أن هناك مجموعة كبيرة من الأعراض الجسدية والعقلية للتوتر والتي يمكن أن تجعل من الصعب التعرف عليها وإدارتها.

ما هو الضغط النفسي؟

الإجهاد هو الشعور بالإرهاق أو عدم القدرة على التعامل مع الضغط النفسي أو العاطفي يمكن أن يأتي من أي حدث خارجي أو فكرة داخلية تجعلك تشعر بالإحباط أو الغضب أو القلق، يأتي الإجهاد من جزأين رئيسيين من الدماغ: اللوزة ، التي تتحكم في العواطف، ومنطقة ما تحت المهاد ، التي تفرز هرمونات التوتر، عندما تكون متوترًا ، فإن اللوزة تشير إلى منطقة ما تحت المهاد بأنك تشعر بوجود سبب للضيق.

نتيجة لذلك ينتج الجسم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، من أجل تنشيط استجابة جسدك للقتال هذا أيضًا له تأثير على زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم.

أسباب التوتر

الإجهاد هو طريقة الجسم في إخبارك أنه في حالة خوف أو ألم ، سواء كان ذلك من مصدر حقيقي أو متخيل. يمكن أن يكون التوتر نتيجة:

مخاوف مالية

مشاكل العلاقة

الأحداث الصادمة مثل وفاة أحد أفراد أسرته

العمل أو المدرسة

الصراع الأسري

الاستعداد للإمتحانات

يمكن أن يأتي التوتر أيضًا من الأشياء التي تجلب لك السعادة .

الأشياء الإيجابية يمكن أيضا أن تكون مرهقه نفسيا مثل الزواج ، أو الذهاب إلى الكلية، أو تلقي ترقية.

أنواع التوتر

Eustress :شكل إيجابي من التوتر ينبع من مهام جديرة بالاهتمام ولكنها صعبة يولد شعورا بالإنجاز.

الإجهاد الحاد: رد فعل فوري ومكثف لحدث مثل مقابلة عمل أو الحصول على مخالفة مسرعة.

الإجهاد الحاد العرضي: يحدث عندما يعاني المرء من نوبات متكررة من الإجهاد الحاد هذا غالبا ما يجعلهم يشعرون بالقلق المفرط أو أن يكون لديهم مزاج قصير.

الإجهاد المزمن: التوتر المستمر الذي يصبح شائعًا لدرجة أنه يشعر بأنه "طبيعي" يمكن أن يسبب هذا النوع من التوتر أخطر العواقب على صحتك.

قلق

مرض قلبي

نوبة قلبية

أرق

الصداع

سرطان

انتحار

السلوك العنيف

العلاج السلوكي المعرفى علاج يركز على تحديد الأفكار السلبية وتغييرها

تأمل

العلاج بالإبر

البقاء نشطا

اخذ استراحة

الاستحمام

التمدد

يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن، إذا ترك دون علاج، في عواقب صحية خطيرة قد تشمل:كيفية التعامل مع التوتر