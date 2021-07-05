شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنظمة ريجيم تضر جسمك بدلا من إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء محاولة إنقاص الوزن بسرعة، يتبنى الكثير من الناس خططًا غذائية غريبة بشكل غير منطقي يتم الترويج لهذه الطقوس الغذائية في المقام الأول لإعطاء نتائج سريعة ولا يمكن أن تؤدي فقط إلى نقص العناصر الغذائية الحيوية في الجسم ولكن يمكنها أيضًا منع إفراز الهرمونات الأساسية التي تؤدي إلى متلازمات نقص مختلفة إلى جانب ذلك، فإن نتيجة خطط النظام الغذائي هذه قصيرة العمر أيضًا ويعود معظم الناس إلى الوزن مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا يوصى خبراء التغذية أنه قبل تحديد أهدافك لفقدان الوزن، يجب عليك تحليل نمط حياتك والتفكير فيه واستشارة اختصاصي تغذية معتمد.

بعض خطط النظام الغذائي "ريجيم" التي يجب ألا تتبعها بشكل أعمى:نظام غذائي خالٍ من السكر

يمكننا جميعًا حذف السكر المكرر من مخطط نظامنا الغذائي لأنه يؤثر سلبًا على صحة الجسم ولكن في حالة اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر ، لا يُسمح حتى باستهلاك سكر الفاكهة ومع ذلك ، إذا قللت من تناول الخضار أو الفاكهة بسبب خطة النظام الغذائي الغريبة هذه ، يمكنك ببساطة إضعاف جهاز المناعة لديك مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة تذكر أن الفواكه والخضروات هي مصدر قوة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف التي تحافظ على عمل أعضائك.

استخدام خل التفاح

الخل حمضي ويمكن أن يؤدي تناول خل التفاح الزائد إلى إثارة مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان وآلام المعدة أو حتى حرقة المعدة يمكن أن يكون خل التفاح مفيدًا لصحتك ولكن فقط إذا كنت تستخدمه بطريقة منهجية ومتوازنة امزج خل التفاح مع وجباتك مثل السلطات أو الصلصات أو التغميس أو خليط.

حمية قلوية

هذه فكرة لا أساس لها تمامًا تتعلق بهذا النظام الغذائي والتي تقول إن النظام الغذائي القلوي يساعد على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الدم مما يساعد على إنقاص الوزن، جسمنا قادر بشكل طبيعي على موازنة درجة الحموضة في الدم والجسم من خلال ما نأكله ونشربه. يتأثر فقط عندما يخضع الشخص لأي علاج أو دواء، لذا فإن اتباع هذا النظام الغذائي غير مجدٍ تمامًا، أفضل التركيز على القيمة الغذائية للطعام وحرق السعرات الحرارية من خلال التمرين.

رجيم العصير

لا يمكنك البقاء على قيد الحياة على العصائر طوال رحلة إنقاص الوزن هذا نظام غذائي غير مستدام على الإطلاق الإفراط في تناول العصائر التي تساعد على طرد النفايات السامة من الجسم يمكن أن يؤدي إلى طرد المستعمرات البكتيرية التكافلية مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي. من الأفضل الجمع بين العصائر الصحية والنظام الغذائي.