بريطانيا تلغي إلزامية الكمامات قريباً.. ورفع باقي "قيود كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، أن وضع الكمامة لن يعود إلزامياً في إنجلترا بعد أسبوعين من الآن، ورفع القيود الرئيسية المرتبطة بمكافحة كورونا معولاً على "المسؤولية الفردية".

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إنه يعتزم في 19 يوليو/تموز رفع آخر القيود الصحّية في إنجلترا ومن بينها إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وهو قرار يثير جدلاً مع ارتفاع الإصابات بسبب المتحورة "دلتا"، وستقر الحكومة هذه الإجراءات في 12 يوليو/تموز.

وبشأن رفع شرط وضع الكمامة التي عارضها علماء وأطباء، أوضح جونسون أنه أراد "الابتعاد عن القيود القانونية والسماح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة حول طريقة إدارة الفيروس بناء على المعلومات المتوافرة".

لكن رئيس الوزراء المحافظ دعا رغم ذلك "إلى توخي الحذر"، مشيراً إلى أنه شخصياً سيستمر في وضع الكمامة في الأماكن المكتظة لكنه شدد على أنه يعول على "المسؤولية الفردية" للمواطنين.

وقال جونسون أيضاً إن العمل من بعد لن يكون ضمن التوصيات بعد الآن وإن قاعات العروض والملاعب ستفتح بكامل قدرتها الاستيعابية، كما يمكن للملاهي الليلية أن تستقبل الرواد مجدداً.

وجدد التأكيد أن الحكومة تريد وضع حد للحجر الصحي الإلزامي للبريطانيين الملقحين بالكامل العائدين من بلد مصنف "برتقالياً"، وبينها وجهات سياحية أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ويتوقع أن يصدر إعلان عن وزير النقل خلال الأسبوع الجاري

وكان مقرّراً رفع تلك القيود في 21 يونيو/حزيران، غير أنّ هذا الموعد أرجئ شهراً بسبب انتشار المتحوّرة "دلتا" الشديدة العدوى والتي باتت تمثّل حاليّاً غالبيّة حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتّحدة التي اقترب عددها من 30 ألفاً في الأيام الماضية.

خرجت بريطانيا، الدولة الأوروبية التي تعد أعلى عدد وفيات بالوباء (128 ألفاً) بعد روسيا، تدريجياً من الإغلاق الثالث في فصل الشتاء مع إعادة فتح المطاعم والمتاجر غير الأساسية والأماكن الثقافية في هذا البلد الذي يعد 66 مليون نسمة.

وبحسب الحكومة البريطانية، فإن المعطيات الأخيرة تشير الى أن الإصابات ستواصل الارتفاع مع رفع القيود "لكن الرابط مع دخول المستشفيات والوفيات تراجع" بفضل التلقيح.

وتقدر الحكومة أنه بحلول 19 يوليو/تموز، سيكون ثلثا البالغين تلقوا اللقاح كاملاً، ومن أجل تسريع حملة التطعيم أعلن جونسون الإثنين أن الفترة الفاصلة بين الجرعتين لمن هم دون الأربعين ستقلص من 12 أسبوعاً إلى 8 أسابيع.