شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانين من النحافة المفرطة.. 10 نصائح هتساعدك لاكتساب الوزن بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من السمنة المفرطة التى تؤثر على صحتهم وحالتهم النفسية، فمنهم من يلجأ للرجيم واتباع نظام غذائى قاسى ومنهم من يلجأ للعمليات التى تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة وفى الجانب الأخر يعانى البعض من النحافة المفرطة ولا يعرفون سببها ولا طرق التعامل معها لزيادة الوزن.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك 10 نصائح تساعد على زيادة الوزن لمرضى النحافة وهى:

تناول ثلاث إلى خمس وجبات في اليوم

إن تناول ثلاث وجبات على الأقل في اليوم يمكن أن يجعل من السهل زيادة تناول السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات أيضًا على زيادة عدد السعرات الحرارية في النظام الغذائي.

تدريب الوزن

يساعد التدريب على الأثقال ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع في اكتساب كتلة العضلات الخالية من الدهون والحفاظ عليها، ويعد تدريب الوزن ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع أمرًا ضروريًا لزيادة الوزن بشكل صحي، سيساعد ذلك في اكتساب كتلة العضلات الخالية من الدهون والحفاظ عليها.

تناولي كمية كافية من البروتين

سوف يدعم النظام الغذائي الذي يحتوي على الكمية المناسبة من البروتين نمو العضلات. بالإضافة إلى تدريبات الوزن المنتظمة ، فإن استهلاك 0.8-2.0 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم سيزيد من كتلة عضلات الشخص.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين "البيض واللحوم والأسماك والمكسرات والبقوليات"تناول وجبات تحتوي على الكربوهيدرات الليفية والدهون الصحية

سيساعد تضمين الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الليفية والدهون الصحية في كل وجبة على زيادة عدد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية في النظام الغذائي.

توفر هذه الأطعمة مصدرًا أساسيًا للطاقة للحفاظ على نظام تمارين منتظم ، ولدعم نمو العضلات، يجب على الناس استخدام مصادر غذائية كاملة من الكربوهيدرات ، مثل الأرز البني والفاصوليا .

اشرب العصائر أو المخفوقات عالية السعرات الحرارية

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من قلة الشهية أن المخفوق أو العصير عالي السعرات الحرارية أكثر جاذبية من تناول وجبة كبيرة، هذه توفر سعرات حرارية كثيفة المغذيات دون أن يشعر الشخص بالشبع المفرط، يمكن أن تشمل العصائر المناسبة المكونات التالية"زبدة الجوز، الفاكهة، حليب، زبادي، المكسرات، بذور، الخضر ، مثل السبانخ".

6.النوم بعدد ساعات كافية يساعد على ارتخاء العضلات وتعزيز صحة الجسم ونمو العضلات.

7:اليوجا، من الرياضات التى ينصح بها دائما لتهدئة الاعصاب والمساعدة على زيادة الوزن والتخلص من النحافة.

8: تجنب التوتر والضغط العصبى لأنها من أبرز الاشياء التى تعمل على حرق الدهون وانقاص الوزن.

9:تجنب التدخين لانه يقلل الشهية وبالتالى يسبب النحافة.

10:الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالسكريات والتى تساعد على زيادة الوزن مثل "المانجو، التين ، العنب، البلح".