شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لسعة قنديل البحر بتعمل ايه فى جسمك وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الجميع الهروب من حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة بالتوجه على الشواطيء للإستمتاع بمياه البحر ولكن هناك بعض المشاكل التي قد يتعرضوا لها ومن لسعات قنديل البحر وهى ليست خطيرة ولكنها تسبب ألم وأحمرار في الجلد.

ووفقا لتقرير لموقع insider إليك ما يحدث عندما تصاب بلسعة قنديل البحر وكيفية معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى رعاية طبية.

ما هي أعراض لسعة قنديل البحر؟

يقول مارك كونروي دكتوراه في الطب طبيب طوارئ وأستاذ في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، إذا تعرضت للدغة من قنديل البحر فإن الشعور الأولي هو ألم حارق ولاذع في موقع اللسعة.

تشمل بعض الأعراض الشائعة الأخرى لسعة قنديل البحر ما يلي :

جلد أحمر أو أرجواني

مخطط لمخالب على بشرتك

احساس بالحكة

الرقة أو الخفقان

أشواك صغيرة تخرج من الجلد

يمكن أن يستمر رد الفعل هذا في أي مكان من بضع ساعات إلى أسبوعين .

متى تطلب عناية طبية فورية

يمكن أن تسبب لسعات قنديل البحر معينة ردود فعل أكثر خطورة تتطلب الذهاب إلى غرفة الطوارئ. تشمل العلامات التي تدل على أن لديك رد فعل خطير ما يلي:

ضعف أو إرهاق أو ارتباك

ألم في المعدة أو غثيان أو قيء

صداع الراس

آلام في العضلات أو تشنجات

صعوبة في التنفس

عدم انتظام ضربات القلب

اترك المنطقة بعناية لتجنب أي لسعات أخرى قد يعني هذا الخروج من الماء أو الابتعاد عن الشاطئ إذا تعرضت لسعتك في الجزء السفلي من قدمك، فمن الأفضل تجنب المشي عليها لأنها قد تدفع أي أشواك مجهرية من اللدغة إلى جلدك، مما يسبب المزيد من الألم . قم بإزالة أي أشواك متبقية من جلدك لأنها يمكن أن تحتوي على السم الذي سيتسرب إلى مجرى الدم لفعل هذا : املأ زجاجة ماء فارغة بماء البحر. امزج الماء بالرمل لعمل معجون ، ثم ضعه برفق على منطقة اللدغة . امسح جلدك ببطاقة ائتمان لإزالة أي اثار متبقية إذا كان لديك ملاقط متوفرة ، يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في إزالة أي انتقادات لاذعة متبقية " بعد إزالة جميع الأشواك المتبقية، اغسل المنطقة جيدًا وقم بتضميد أي جروح بشاش وضمادات نظيفة . إذا كان هناك أي تقرحات أو بثور مفتوحة، يمكنك وضع منتج بدون وصفة طبية مثل مرهم مضاد حيوي في كل مرة تقوم فيها بتغيير الضمادة لمنع العدوى . تجنب السباحة في البحر لمدة يوم أو يومين إذا كنت تعاني من لدغة كبيرة أو بثور، لأن الملح في مياه البحر يمكن أن يهيج أي جروح مفتوحة.

كيفية علاج لسعة قنديل البحر