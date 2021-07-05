شكرا لقرائتكم خبر عن تناولى جرزة يوميا خلال الحمل.. تحافظ على نمو جنينك ووتحمى من فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الجزر العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية الهامة التي تكون خيارا صحيا خلال فترة الحمل، فهو غنى بفيتامين أ المفيد لصحة العين، بجانب فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب والبوتاسيوم والنحاس، وكل هذه العناصر الغذائية مفيدة لصحة الجسم ، وخاصة للنساء الحوامل.





وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthbenefits، فهناك بعض الفوائد الصحية للجزر خلال الحمل مثل:1. الجزر يحافظ على صحة العين أثناء الحمل:

من الفوائد الصحية للجزر أثناء الحمل الحفاظ على صحة العين لكل من الأم وطفلها، لأنه غنى بفيتامين أ اللازم لنمو عيون الجنين ويحمي رؤية الأم.





2.مضاد للأكسدة :

يشير اللون البرتقالي للجزر إلى احتواء البيتا كاروتين وهو هو فيتامين أ بجانب انه غنى بمضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب السرطان وتعطل نمو الجنين، ولابد من توخى الحذر من الإفراط في تناول الجزر حيث يمكن أن تسبب الجرعة الزائدة من بيتا كاروتين من مضاعفات صحية.

3. تعزيز جهاز المناعة

تأتي الفوائد الصحية للجزر أثناء الحمل لتعزيز جهاز المناعة من فيتامين سي الذى يلعب دورًا في آلية الدفاع في الجسم ضد العدوى، كما يحمي الطفل أيضًا من العدوى أثناء الحمل.

4. الوقاية من فقر الدم

الجزر يسهم في منع الإصابة بفقر الدم، لأنه يحتوي على الحديد وهو معدن أساسي لتكوين خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لفيتامين C الموجود في الجزر أن يمنع فقر الدم أيضًا عن طريق المساعدة في امتصاص الحديد أثناء الحمل.

5. مصدر جيد للكالسيوم

تحتاج الحامل إلى الكالسيوم لدعم نمو الجنين، بجانب أنه يدعم نمو العظام والأسنان لدى الجنين ويحافظ على صحة عظام الأم.





6. منع تقلصات العضلات

يلعب البوتاسيوم الموجود في الجزر دورًا في آلية تقلص العضلات.





7.التغلب على الإمساك

يحتوي الجزر على نسبة عالية من الألياف الغذائية والتي تعتبر فعالة في منع الإمساك.