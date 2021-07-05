شكرا لقرائتكم خبر عن دايت كبار السن.. قواعد ذهبية لإنقاص الوزن بعد سن السبعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن بعد بلوغ سن السبعين يشبه إلى حد كبير فقدان الوزن في مرحلة الشباب، ومع التقدم في العمر يصبح فقدان الوزن أصعب، لأن معدل حرق الدهون في جسمك يقل، لكن إذا كان الوزن الزائد يؤثر على صحتك يجب أن تبدأ في عمل دايت لكبار السن، في هذا التقرير نتعرف على دايت كبار السن والقواعد الذهبية لفقدان الوزن بعد سن الستين، وفقاً لموقعي "webmd" و ioaging".

القواعد الذهبية لفقدان الوزن تساعد في دايت كبار السن

-حرق سعرات حرارية أكثر مما تأكله أو تشربه.

-تناول المزيد من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والفول ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون؛ والحفاظ على اللحوم والدواجن خالية من الدهون.

-قلل من السعرات الحرارية الفارغة ، مثل السكريات والأطعمة ذات القيمة الغذائية القليلة أو المعدومة.

-تجنب الريجيم السريع لأن النتائج لا تدوم.



دايت كبار السن

نصائح تساعدك في دايت كبار السن

استشر طبيبك حول أسباب السمنة لديك

هناك دراسات تقول أنه بالنسبة لكبار السن، فإن الحصول على وزن زائد يعد أمرًا صحيًا ويمكن أن يكون مفيدًا في حالة مواجهة العلاج الكيميائي أو المرض المستمر، لذا يجب عليك دائمًا استشارة أطبائك حول الحاجة إلى إنقاص الوزن من عدمه.

وفقدان الدهون الزائدة واكتساب القوة يمكن أن يكون فكرة جيدة ، بغض النظر عن عمرك، إذا كان ذلك سيفيد صحتك.

نظام غذائي صحي ونصائح للتمارين الرياضية لدايت كبار السن

إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام أو تتبع نظامًا غذائيًا ، فقد يبدو من الصعب عليك المشاركة ولكن هناك طرقًا للبدء.

-ابدأ بالمشي، حيث أن وتيرة المشي السريع "لمدة ساعة إلى 2.5 ساعة كل أسبوع تقلل من خطر الوفاة بنسبة 25٪."

-ممارسة الرياضة بانتظام، إذا بدأت تشعر بالتحسن، يمكن أن تكون التمارين المنتظمة ذات قيمة كبيرة.

-السيطرة على الطعام، تحتاج إلى تقليل حوالي 100 سعر حراري من طعامك يوميًا كل 10 سنوات من عمرك بشكل عام هناك احتمالات إذا لم تكن تعلم ذلك ، فربما تكون قد تناولت الطعام بطريقة لا تتناسب مع الواقع البيولوجي أو واقع نمط حياتك.

-تناول الأطعمة الصحيحة جزء من فقدان الوزن هو اكتساب العضلات من أجل القوة والتوازن لكنك بحاجة إلى الطاقة للقيام بذلك ولمواصلة التمرين إن تقليل الأطعمة الدهنية مع زيادة البروتين هو طريقة لتناول الطعام الصحي.



دايت كبار السن

ما هي الفوائد الصحية لإنقاص الوزن بعد سن 70؟

تتضمن بعض الفوائد الصحية لفقدان الوزن بعد 70 عامًا ما يلي:

-زيادة الحركة مزيد من الحركة يعني اعتماد أقل على الآخرين ، مما يعني المزيد من الاستقلال.

-انخفاض فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية تعتبر مشاكل القلب والدورة الدموية من الأسباب الرئيسية لوفاة كبار السن. يمكنك تقليل مخاطر كليهما عن طريق فقدان الوزن.

-انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

-تقليل مخاطر الالتهاب يمكن أن تؤدي السمنة إلى مشاكل جلدية مؤلمة.

-انخفاض معدلات الاكتئاب، لأن السمنة يمكن أن تؤدي إلى العزلة، وانخفاض الإحساس بالنفس، وزيادة معدلات الاكتئاب.