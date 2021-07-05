شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تعقد مؤتمرا صحفيا حول فعاليات الدورة الـ14 لمنتدى الأورام بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة فايزر فى أفريقيا والشرق الأوسط مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، على هامش فعاليات الدورة 14 من منتدى فايزر للأورام في أفريقيا والشرق الأوسط، بحضورعدد من المتخصصين في المنطقة، لتسليط الضوء على مرض السرطان ورفع مستوى الوعي حول هذا المرض، اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو.

ناقش المشاركون عدد من الموضوعات المتعلقة بأسباب وأنواع السرطان، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات المتعلقة به علاوة على أهمية التشخيص المبكر.



ادوية السرطان

حضر المؤتمر الصحفي كل من: كبير الخبراء في المجال الطبي لدى شركة فايزر في أفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور مروان غصن، رئيس قسم أمراض الدم والأورام في كليّة الطبّ في جامعة القدّيس يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة.



علاج السرطان

ناقش المؤتمر التطورات والإنجازات التي تحققت في مجال الأورام وخصوصا في علاج سرطان الثدى، وسرطان الكلى والرئة والمثانة وسرطان الجهاز البولى، والجهاز الهضمى، حيث تهدف شركة فايزر لتحقيق اكتشافات علمية ضخمة والوصول الى تحسين علاج المرضى من هذه الأورام السرطانية.

وقالت شركة فايزر، إنه بفضل هذه التطورات تم توفير علاجات مناعية وموجهة لمختلف أنواع السرطانات بالمراحل المتخلفة حتى المراحل المتأخرة، حيث حققت هذه العلاجات نجاحا كبيرا فى السيطرة على الأورام، وزيادة فرص البقاء على قيد الحياة.