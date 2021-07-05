شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر الإفراط فى الأرز والمكرونة على صحة قلبك.. تصيبك بالشريان التاجى والنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب مجموعة من الأطعمة فى الإصابة بأمراض القلب، لذلك من المهم أن نكون على دراية بخطورة تلك الأطعمة ومحاولة التقليل منها تجنبًا لمخاطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقًا لما ذكره موقع " WebMD".

عادة ما يسبق النوبة القلبية مرض الشريان التاجي، وهو النوع الأكثر شيوعًا من أمراض القلب، حيث تصبح الشرايين التي تمد القلب بالدم مسدودة بالدهون "الكوليسترول الضار" ما يترتب عليه وصول كمية أقل من الدم إلى عضلة القلب، وفيما يتعلق بمرض الشريان التاجي فمن أين تأتي المواد الدهنية في المقام الأول؟.

الحبوب المكررة مثل الأرز والخبز والمكرونة والمصنوعة من الدقيق الأبيض تفتقد إلى الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية، وتتحول سريعًا إلى سكر، والذي يخزنه جسمك على شكل دهون، واتباع نظام غذائي غني بالحبوب المكررة يمكن أن يسبب دهون البطن، والتي ترتبط بالإصابة بأمراض القلب.



امراض القلب

لذلك يفضل تناول الحبوب الكاملة على المكررة، خاصة أن الحبوب الكاملة تحتوى على عناصر غذائية بما يفيد صحتنا وتحتفظ بجميع أجزائها من البذور والنخالة والجراثيم والسويداء، بينما تفتقد الحبوب المكررة جزءًا أو أكثر من البذور.

وتحتوي النخالة على مضادات الأكسدة الهامة وفيتامينات ب والألياف، بينما تمتلك الجراثيم العديد من فيتامينات ب وبعض البروتينات والمعادن والدهون الصحية، فيما يحتوي السويداء على الكربوهيدرات النشوية والبروتينات والفيتامينات والمعادن.

من جانبه، أشار مجلس الحبوب الكاملة في أولدويز إلى أن الدقيق الأبيض والأرز الأبيض من الحبوب المكررة لأنه تمت إزالة النخالة والجراثيم لكلاهما ولم يتبق سوى السويداء الغنية بالكربوهيدرات النشوية التى تتحول بدورها إلى سكر فى الدم بما يضر صحة القلب لذلك من المهم التقليل منها والاعتماد بشكل أساسى على الحبوب الكاملة.