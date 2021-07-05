ما لا تعرفه عن آندي جاسي خليفة "بيزوس" في رئاسة أمازون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبارا من اليوم الإثنين يجلس آندي جاسي على مقعد الرئاسة التنفيذية لشركة أمازون، ليكون خلفا للملياردير جيف بيزوس.

جاسي ليس ضيفا على عملاق التجارة الإلكترونية في العالم، بل أن الرجل البالغ من العمر 53 عاما، قضى منها 24 عاما بين جدران أمازون منذ انضمامه إليها في عام 1997.



النشأة والدراسة

ولد جاسي في 13 يناير/ كانون الثاني عام 1968 في مدينة سكارسديل بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ووالده إيفارت إل جاسي واحد من كبار الشركاء السابقين في شركة Dewey Ballantine LLP، ووالدته هي مارجري جاسي.

أنهى جاسي دراسته الثانوية في مدرسة سكار سديل الثانوية، ثم التحق بجامعة هارفارد، كلية الآداب وحصل على درجة البكالوريوس منها، ثم نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.





عمل جاسي لمدة خمس سنوات بعد التخرج كمدير لمشروع بشركة MBI للحاسبات الآلية.

جاسي وأمازون

بدأ آندي جاسي رحلته المهنية في شركة أمازون خلال عام 1997، حيث التحق بمنصب مدير تسويق وذلك بعد أسبوع من حصوله على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

وفي عام 2003 كان جاسي على موعد بتأسيس شركة Amazon Web Services، بالاشتراك مع فريق مكون من 57 شخصا، والتي وصل حجم أعمالها إلى 50 مليار دولار.

عمل جاسي بعد ذلك مساعدا تقنيا لجيف بيزوس، وأسس في عام 2006 قسم الحوسبة السحابية Cloud والمعروف بـ"إيه دبليو إس" في شركة أمازون.

وكان لجاسي دورا هاما في تنمية أعمال "إيه دبليو إس" حتى أصبح القسم يسيطر على 30% من السوق السحابية العالمية.

ويقدم القسم خدمات تخزين للبيانات لأكبر الشركات العالمية مثل ماكدونالد ونتفلكس.

وأصبح جاسي الرئيس التنفيذي لشركة لشركة Amazon Web Services.

ثروته

كشفت شركة أمازون أن آندي جاسي سيحصل على 61 ألف سهم على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأنهى سهم أمازون تعاملات الأسبوع الماضي عند 3510.98 دولارا ، ليعادل الـ 61 ألف سهما حوالي 214 مليون دولار، علما بأن هذه القيمة مرشحة للارتفاع عند حصول جاسي على كامل الأسهم.

ووفقً مجلة فوربس، يمتلك الرئيس التنفيذي الجديد أسهمًا في أمازون أكثر من أي موظف باستثناء بيزوس، بأكثر من 85 ألف سهم، تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دولار اعتبارًا من سعر إغلاق أمازون يوم الجمعة، يمتلك جاسي 162 مليون دولار أخرى من النقد والاستثمارات، جمعها من بيع الأسهم على مر السنين، مما يمنحه صافي ثروة تقارب 676 مليون دولار.

المسئوولية الاجتماعية

يناصر جاسي كثير من القضايا الاجتماعية في بلاده، مثل العدالة الاجتماعية والمساواة بين البيض والسود، ودعم والهجرة إلى الخارج.

كما أنه رئيس Rainier Prep، وهي مدرسة مستقلة في سياتل الأمريكية.