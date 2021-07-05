لماذا يتم إجراء تحليل قياس نسبة البوتاسيوم في الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - البوتاسيوم هو إلكتروليت أو أحد الأملاح الهامة لجسم الإنسان فهو ضروري لوظيفة العضلات والأعصاب المناسبة حتى الزيادات أو النقصان الطفيفان في كمية البوتاسيوم في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار البوتاسيوم إذا اشتبه في أن لديك خللًا في الإلكتروليت أو كجزء من الفحص الروتيني، ووفقا لتقرير لموقع healthlineيتم إجراء اختبار البوتاسيوم كاختبار دم بسيط.

لماذا يتم إجراء اختبار البوتاسيوم؟

غالبًا ما يتم إجراء اختبار البوتاسيوم كجزء من لوحة التمثيل الغذائي الأساسية، وهي مجموعة من الاختبارات الكيميائية التي يتم إجراؤها على مصل الدم، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار البوتاسيوم خلال الفحص البدني الروتيني أو لأسباب أخرى متنوعة، بما في ذلك:

مراقبة بعض الأدوية التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم، وخاصة مدرات البول وأدوية القلب وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

تشخيص مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم.

تشخيص أو مراقبة أمراض الكلى.

التحقق من الحماض الاستقلابي (عندما لا تزيل الكلى ما يكفي من الحمض من الجسم أو عندما ينتج الجسم الكثير من الأحماض، كما قد يحدث في مرض السكري الذي لا تتم إدارته بشكل جيد)

تشخيص القلاء، وهي حالة يكون فيها سوائل الجسم بها قلويات زائدة.

العثور على سبب نوبة الشلل.

سيساعد الاختبار في الكشف عما إذا كان مستوى البوتاسيوم لديك طبيعيًا .

كيف يتم اجراء اختبار البوتاسيوم؟

قبل الاختبار ، قد يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج الاختبار،اسأل طبيبك عن تعليمات محددة قبل يوم الاختبار، يتم إجراء اختبار البوتاسيوم مثل اختبارات الدم الروتينية الأخرى.

سيتم تنظيف المنطقة الموجودة على ذراعك ، والتي تكون عادةً داخل الكوع أو الجزء الخلفي من يدك ، بمطهر، سيقوم أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بلف رباط حول ذراعك العلوي لخلق ضغط حتى تنتفخ عروقك.

سيتم إدخال إبرة في الوريد قد تشعر بلسعة أو وخز الإبرة ثم يتم جمع الدم في أنبوب. سيتم بعد ذلك إزالة الشريط والإبرة وسيتم تغطية الموقع بضمادة صغيرة، يستغرق الاختبار عمومًا بضع دقائق فقط.

كيف تستعد لاختبار البوتاسيوم؟

لا توجد تحضيرات خاصة لازمة قبل إجراء اختبار البوتاسيوم في الدم ومع ذلك ، قد تحتاج إلى الصيام (لا تأكل أو تشرب) لبضع ساعات قبل ذلك إذا كنت ستخضع لاختبارات أخرى أثناء سحب الدم.

ماذا تعني نتائج اختبار البوتاسيوم؟

يحتاج جسمك إلى البوتاسيوم ليعمل بشكل طبيعى إنه حيوي لعمل الخلايا العصبية والعضلية، يتراوح مستوى البوتاسيوم الطبيعي بين 3.6 و 5.2 مليمول لكل لتر من المهم ملاحظة أن المختبرات الفردية قد تستخدم قيمًا مختلفة لهذا السبب ، يجب أن تطلب من طبيبك تفسير نتائجك المحددة.

كمية البوتاسيوم في دمك صغيرة جدًا لدرجة أن الزيادات أو النقصان الطفيف يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.

لا يكفي البوتاسيوم في نظامك الغذائي

اضطرابات الجهاز الهضمي والإسهال المزمن والقيء

استخدام بعض مدرات البول

الاستخدام المفرط للملين

التعرق المفرط

نقص حمض الفوليك

بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات وبعض المضادات الحيوية ومضادات الفطريات

جرعة زائدة من الاسيتامينوفين

مرض السكري، خاصة بعد تناول الأنسولين

فشل كلوي مزمن

فرط الألدوستيرونية (عندما تفرز الغدة الكظرية الكثير من هرمون الألدوستيرون)

متلازمة كوشينج (عندما يتعرض جسمك لمستويات عالية من هرمون الكورتيزول أو إذا كنت تتناول بعض هرمونات الستيرويد)

اسباب مستويات البوتاسيوم الأقل من المعتاد:ارتفاع مستويات البوتاسيوم (فرط بوتاسيوم الدم)

يمكن أن يكون مستوى البوتاسيوم في الدم الذي يبلغ 7.0 مليمول لكل لتر أو أكثر مهددًا للحياة.

وجود الكثير من البوتاسيوم في نظامك الغذائي أو تناول مكملات البوتاسيوم

تناول بعض الأدوية، مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)، وحاصرات بيتا ، ومثبطات إنزيم الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs) ، ومدرات البول

، ومدرات البول تلقي نقل الدم

تدمير خلايا الدم الحمراء بسبب الإصابة الشديدة أو الحروق

إصابة الأنسجة التي تسبب انهيار ألياف العضلات

عدوى

مرض السكر النوع 1

الجفاف.

اسباب ارتفاع نسبة البوتاسيوم فى الدم