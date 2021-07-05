هذا ما سيحدث لك إذا توقفت عن تناول البيض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

البيض يعد من أفضل الأطعمة الصحية لاحتوائه على العديد من الالعناصر الغذائية اللازمة، كما أنه سهل الإعداد ويمكن تناوله بطرق مختلفة. لكن هل هناك أية أضرار صحية إذا توقفت عن أكل البيض؟

في تقرير نشره موقع “هيلث دايجست” (health digest) الأميركي، يقول الكاتب ريبو إن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول البيض.

هذا ما يحدث إذا توقفت عن تناول البيض:

1- عدم الحصول عل مغذيات مثل حمض الفوليك والفوسفور والسيلينيوم والكالسيوم والزنك. هذه المغذيات موجودة في البيض، وإذا أوقفت تناوله يجب أن تحصل عليها من مصادر أخرى مثل منتجات الألبان والخضار والفواكه والبقول.

2- قد تشعر بجوع أكثر، فالبيض مصدر للبروتين ويساعد على الشعور بالشبع.

3- قد تصبح جهودك لفقدان الوزن أصعب، إذ تشير دراسة علمية إلى أن تناول البيض في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن من خلال توفير أقصى قدر من الطاقة للجسم بأدنى حد من السعرات الحرارية والحفاظ على توازن الطاقة.