شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيعانى من السمنة.. اعرفى إزاى يعمل ريجيم دون الإخلال بالعناصر الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض الآباء والأمهات مشكلة الوزن الزائد أو السمنة لدى أطفالهم فى سن صغير، ويكون من الصعب التحكم بهم للالتزام بنظام غذائى معين من أجل التخلص من هذا الوزن الزائد، كما يواجهون مشكلة أخرى تتعلق بخوفهم من اتباع نظام غذائى يفتقر للعناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها أطفالهم فى تلك المرحلة العمرية.

ويحتاج الأطفال فى هذه المرحلة العمرية للحصول على العناصر الغذائية الضرورية لبناء جسمه وعضلاته حتى لا يتأثر نموه خاصة أن ما يأكله فى هذه المرحلة هو ما يبقى معاه طوال حياته، من فيتامينات ومعادن وبروتين ودهون وكربوهيدرات.

ومن المهم، أن تحرص الأمهات من أجل نجاح تخسيس أطفالهم الذين يعانون من السمنة على إمدادهم بالعناصر الغذائية الساسية التى يحتاجها أطفالهم لبناء أجسامهم وفى الوقت نفسه تكون صحية ومنخفضة السعرات الحرارية بما يخدم أهدافهم لإنقاص الوزن الزائد.

بالنسبة للبروتين، يمكن الحصول عليه من المأكولات البحرية والدجاج، والبيض، والبقوليات والمكسرات غير المملحة.

يجب أن يحصل الطفل من أجل بناء جسمه وفى الوقت نفسه الحصول على وزن صحي عبر تناول الخضروات والفواكه الطازجة وأنواع مختلفة.

أيضًا من المهم لصحة طفلك، تشجعيه على تناول منتجات الألبان، وإذا كان يعانى من زيادة الوزن يفضل أن تكون قليلة الدسم، مثل الحليب والزبادي والجبن.

كما يفضل تناول طفلك للحبوب الكاملة مثل الخبز المصنوع من القمح أو حبوب الشوفان أو الفشار.

فى المقابل، يجب على الأمهات التقليل عن بعض الأطعمة لضمان صحة طفلك وإنقاص وزنه بسهولة، مثل الدهون المشبعة التى تتوافر فى اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكذلك التقليل من الحبوب المكررة مثل الأرز والمكرونة، والتقليل أيضًا من استهلاك الدهون المتحولة التى توجد فى الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة.