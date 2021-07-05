بعد جراحة القولون.. ما التهاب "الرتج" الذي عاناه البابا فرنسيس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف الطابق العاشر في مستشفى Gemelli بالعاصمة الإيطالية روما، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بعد إجرائه عملية جراحية بسبب التهاب في القولون.

وخضع بابا الفاتيكان للعملية الجراحية الناجحة في القولون بسبب معاناته حالة مرضية تسمى بـ"ضيق الرتج المصحوب بأعراض في القولون".

وصرح المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، قبل وقت قصير من منتصف ليل الإثنين عقب جراحة الأحد: "تجاوب البابا بشكل جيّد مع العملية التي أجريت تحت التخدير الكلي، تحت إشراف البروفيسور سيرجيو ألفيري".

وأفادت تقارير من وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن مصادر قريبة من المستشفى أن بابا الفاتيكان البالغ من العمر 84 عاماً سيبقى في المستشفى "5 أيام على الأقل".





ما التهاب أو ضيق الرتج المصحوب بأعراض في القولون؟

ضيق القولون المصحوب بأعراض هو ضيق في القناة المعوية بسبب تكاثر البكتيريا داخل الرتج، وهي نتوءات طبيعية ناتجة عن زيادة الضغط داخل الأمعاء الغليظة.

وتمثل الرتوج أمراضاً حميدة، خاصةً مع تقدم العمر، ولمواجهة عواقب العدوى، قد يكون من الضروري اللجوء إلى الجراحة، كما في حالة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي خضع لعملية استئصال النصف الأيسر من القولون.

ويوصف ضيق الرتج المصحوب بأعراض في القولون بأنه انسداد بسبب رتج (نتوء) ملتهب يجب إزالته، ويمكن أن تسبب هذه الحالة آلاماً متكررة في البطن.





ويعتبر ضيق الرتج الذي أصاب قداسة البابا من المضاعفات الناجمة عن تعاقب الالتهابات المنتشرة داخل الرتوج.

كما يمكن تعريف الرتوج على أنه فتق على شكل أكياس صغيرة تؤثر على الغشاء المخاطي وتحت المخاطية لجدار الأمعاء والتي توجد بشكل متكرر في القولون الأيسر وخاصة القولون السيني وهو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة قبل المستقيم مباشرة.

ويمكن أن يختلف عدد الرتوج اعتماداً على الحالة من بضع إلى مئات ولكن يجب الإشارة إلى أن وجودها، بغض النظر عن العدد، لا يشتمل بالضرورة على ظهور مرض الرتج.

أما عن الأسباب الرئيسية لتكوينها، فهي الإمساك وعادات الأكل السيئة، كما يمكن أن تظهر الرتوج بسبب عدم الانتظام في عمل الأمعاء، أو نزيف من قنوات الجهاز الهضمي السفلي، أو بسبب التهاب حاد في القولون.



