3 أمراض جلدية تهدد الحجاج.. ونصائح لتجنبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصاب عشرات الحجاج ببعض الأمراض الجلدية أثناء أدائهم الفريضة نتيجة الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة والازدحام بين ضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الإصابة ببعض أنواع الأمراض والمشاكل الجلدية تزداد خلال موسم الحج، ويعود ذلك إلى ارتفاع حرارة الجو والازدحام الشديد، وأيضا زيادة التعرق وارتفاع نسبة الرطوبة وكثرة التعرض لأشعة الشمس خلال أداء المناسك من ضمن الأسباب التي تقف وراء إصابة الحجاج ببعض الأمراض الجلدية.

للتوعية بالمشاكل الصحية التي قد تواجه الحجاج خلال أداء النسك، تصدر وزارة الصحة السعودية دليلا إرشاديا سنويا يتضمن عددا من النصائح لزوار بيت الله الحرام؛ لحمايتهم من الأمراض وضمان أداء النسك في سلام وأمان.



"صحتك في الحج والعمرة" واحد من إصدارات وزارة الصحة السعودية التوعوية للحجاج، وتضمن عشرات النصائح الصحية التي تهم ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الروحانية.

وعددت الوزارة السعودية، في دليلها الصحي، أهم الأمراض الجلدية التي قد يتعرض لها الحاج وكيفية تجنبها كالتالي:

1- التهاب الثنايا أو التسلخ





هذه المشكلة شائعة خلال موسم الحج، لا سيما عند المصابين بالسمنة أو البدانة أو السكري، حيث يصاب الجلد بالالتهاب ويحدث احمرار في ثنايا الفخذين، وأحيانا منطقة الإبطين وتحت الثديين؛ كما قد تظهر مَفرزات مصحوبة بحكة مزعجة وربما مؤلمة في بعض الأحيان.

تكون الوقاية من هذه المشكلة بالتهوية الجيِّدة للثنايا في الجسم، مثل أعلى الفخذين وناحية الإبطين، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية، واستخدام المراهم المناسبة على الجسم قبل المشي، ورش مسحوق التسليخ بعد التعرق.

ولكن، عند حصول الإصابة، يمكن استخدام المراهم الخاصة بهذه المشكلة، مع غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون قبل وضع الدواء وبشكل متكرر.

2- الحروق الجلدية بأشعة الشمس





تحدث الحروق الجلدية عند تعرض الجلد لأشعة الشمس الحارقة لمدة طويلة، فيصاب الجلد بالالتهاب والاحمرار، ويشاهد ذلك في بعض الحجاج في الأماكن المكشوفة أو المعرضة للشمس من أجسامهم.

ولكن، في الحروق الشمسية الشديدة تظهر فقاعات مائية على الجلد، وقد تكون مؤلمة، ومن الجدير بالذكر أن بعض الأشخاص يتعرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالحروق الشمسية، لا سيَّما أصحاب البشرة البيضاء، والقادمين من البلاد ذات مناخ معتدل.



يمكن الوقاية من الحروق الشمسية باللجوء إلى ما يلي:



- استخدام المظلة الشمسية باستمرار خلال ذروة سطوع الشمس، لا سيَّما ما بين العاشرة صباحا والثالثة بعد الظهر.

- تجنب كشف الجسم إلا بقدر ما تتطلبه مناسك الحج والعمرة.

- يمكن استخدام الكريمات أو المراهم الواقية من الشمس.

تعتمد معالجة الحروق الشمسية على استخدام الكمادات الباردة والكريمات الملطفة، وعند وجود فقاعات مائية، يجب عدم العبث بها حتى لا تنفجر؛ وإذا انفجرت فلا بد من دهنها بمضاد حيوي موضعي، ولكن عند اشتداد المرض لا بد من مراجعة الطبيب.

3- الأمراض الفطرية





هي مجموعة من المشاكل الجلدية التي تنتشر في الأماكن الحارة، ومن أهمها ما يعرف باسم "السعفة الجلدية" التي تسبِّبه بعض الفطريات، ويزداد انتشار هذا المرض بين الحجاج بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة التعرق والزحام الشديد، وتنتقل العدوى عن طريق استعمال ملابس أو مناشف الشخص المصاب.

تكون السعفة الجلدية بشكل بقع مستديرة غامقة اللون، ويكون محيط البقع أغمق من وسطها عادة، والوقاية من مرض السعفة الجلدية يعتمد على النظافة الشخصية، وذلك بالاستحمام المنتظم ونظافة الملابس الداخلية وعدم استعمال ملابس ومناشف الآخرين.

أما المعالجة فتختلف حسب نوع السعفة؛ إذ قد تكون علاجا موضعيا بالمراهم، وأحيانا لا بد من أخذ حبوب عن طريق الفم، لكن في كل الحالات من الضروري استشارة الطبيب قبل استعمال أي علاج.



