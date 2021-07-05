شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع الموجة الحارة.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بضربة الشمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة والشمس الحارقة يعانى الكثيرون من ضربة الشمس والحروق الجلدية وخصوصا من يتعرضون للشمس لفترات طويلة، لذلك ينصح دائما بعدم الخروج وقت الظهيرة وعند الضرورة يجب الحفاظ على نفسك واتباع بعض النصائح التى تحميك من ضربة الشمس.

وحسب ما ذكره موقع healthmatters فأن طرق الوقاية من ضربة الشمس هى:

1:تجنب شرب كميات كبيرة من الكحول أو الكافيين أو الصودا أو عصير الفاكهة ، فجميعها تساهم في الجفاف.

2:ساعد في تعويض السوائل المفقودة من جسمك عن طريق شرب كمية أكبر من الماء أو المشروبات الرياضية المعتادة.

3:حاول أن تحد من ممارسة الرياضة وغيرها من أشكال المجهود لفترات أكثر برودة من اليوم ، إما في الصباح الباكر أو في المساء.

4:استرح إذا شعرت بالتعب أو الضعف.

5:اعلم أن بعض الأدوية قد تجعلك أكثر عرضة للجفاف.

6:ارتدِ قبعة وملابس فاتحة اللون.

7:ضع مناشف مبللة على رقبتك أو ارتدِ عصابة رأس مبللة للمساعدة في التغلب على الحرارة.

8:في درجات الحرارة القصوى ، حاول تجنب التواجد في الخارج أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة، و حاول البقاء في الداخل ، ويفضل أن يكون ذلك في بيئات مكيفة الهواء.

وهناك بعض الأطعمة التى تساعد فى ترطيب الجسم وهى:

1: البطيخ، وهو من أشهر فواكه الصيف ويحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمياه التى تساعد على ترطيب الجسم .

2:الخيار، غنى بالمواد المرطبة للجسم ويساعد على تعزيز صحته وحمايته من الجفاف.

3:الخس، يعتبر مصدر جيدا للبوتاسيوم الذى يحافظ على توازن المياه والاملاح فى الجسم ويحمى الجسم من الجفاف.

4:التفاح، يحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لصحة الجسم وترطيبه.