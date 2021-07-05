شكرا لقرائتكم خبر عن لو وزنك أكثر من 100 كيلو.. اوعى تفقد الأمل تقدر تخس بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت السمنة شبح يهدد الكثير من الأشخاص حول العالم، والسمنة ليست مجرد الوزن الزائد فحسب، بل يتطور الأمر لدى بعض الأشخاص لأن تصبح أوزانهم فوق 100 كيلو وأكثر بكثير، وهم بحاجة إلى فقدان هذا الوزن خاصة أن معظم هؤلاء الأشخاص يعانون من أمراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم وغيرها، لذلك من المهم فقدان هذا الوزن للوقاية أو السيطرة على تلك الأمراض التى تعوق أنشطتهم اليومية.

يواجه الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأوزان تفوق الـ100 كيلو تحدى كبير للتخلص من أوزانهم، ويسيطر عليهم حالة من اليأس والإحباط ويلجأ الكثير منهم فى حالات الضرورة إلى العمليات الجراحية لتحقيق هدفهم، ولكن كيف يمكن التخلص من تلك الكيلوجرامات دون اللجوء للجراحة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

روشتة للأشخاص الذين تفوق أوزانهم 100 كيلو .. إزاى تخسى بسرعة ؟

من المؤكد أن اتباع الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد تختلف نتيجتها وفقًا لطبيعة كل جسم، وهناك أنظمة تحقق نتيجة فعالة لهولاء الأشخاص أهمها الدايت منخفض الكربوهيدرات والسكريات.

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها فوائد صحية تتجاوز فقدان الوزن، مثل تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائى وغيرها.

وتعتمد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على على تقليل تناول الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات مثل الموجودة فى الحبوب والخضروات النشوية، وتناول البروتين والدهون الصحية بدلًا منها.

ولا يشترط الامتناع نهائيًا عن تناول الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات، فهناك الكربوهيدرات المعقدة والتى يهضمها الجسم بشكل ابطأ كما أنها غنية بالألياف المفيدة للجسم، بينما يفضل الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة التى تهضم بشكل سريع وتسبب شعورًا بالجوع بعد وقت سريع وتدفعك لتناول المزيد من الطعام الغير الصحى.

وتتوافر الكربوهيدرات المكررة فى السكر والدقيق الأبيض والأطعمة المصنعة والكعك والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

ومن المهم عدم تخطى وجبة الإفطار إذا كنت تبحث عن التخلص من الوزن الزائد، فهى مهمة جدًا كما يجب أن تكون غنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.