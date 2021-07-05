ما هو مشروبك في الصيف؟ .. سؤال ناقشيه مع طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:48 مساءً - إذا كان جعل الأطفال يأكلون الأطعمة المغذية أمراً صعباً، فإن العثور على مشروبات صحية، ومرغوبة بالنسبة لهم، هو أمر أكثر صعوبة. إليك 7 مشروبات صحية للأطفال، يمكنك إقناع الأطفال باللجوء إليها بعد شرح الأسباب، يطرحها اختصاصيون في التغذية.

1. الماء

الماء ضروري لعمليات حيوية في حسم طفلك

عندما يخبرك طفلك أنه عطشان، يجب عليك دائمًا تقديم الماء أولاً. لأنه ضروري لعمليات حيوية لا حصر لها في جسم طفلك، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة ووظائف الأعضاء، وفيما يتعلق بوزن الجسم، فإن الأطفال يحتاجون الماء بنسبة أكبر من البالغين بسبب أجسامهم سريعة النمو ومعدل الأيض العالي. كما يرتبط شرب كمية كافية من الماء بوزن الجسم الصحي، وتقليل مخاطر تسوس الأسنان، وتحسين وظائف المخ لدى الأطفال، ويمنع الإمساك.

2. الماء المنكّه طبيعياً

الماء المنكّه بالفاكهة

نظرًا لأن الماء العادي قد يبدو مملاً، فمن الممكن أن يكره طفلك هذا السائل الأساسي. ولجعله أكثر متعة من دون إضافة المزيد من السكر والسعرات الحرارية حاولي نقع الماء بالفواكه الطازجة والأعشاب، حيث يمكنك تجربة خيارات كثيرة مثل: أناناس ونعناع - خيار وبطيخ - العنب البري والتوت - فراولة وليمون، كما يمكنك إضافة الأعشاب الطازجة لتوفير ألوان ونكهات ممتعة، لكن دعي طفلك يشاركك اختيار النكهة المفضلة لديه.

3. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند يوفر فيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم

على الرغم من أن ماء جوز الهند يحتوي على سعرات حرارية عالية، ونسبة من السكريات، إلا أنه يعد خياراً صحياً أكثر من المشروبات الغازية والرياضية. حيث يوفر ماء جوز الهند كمية جيدة من العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم - وكلها مهمة للأطفال. يحتوي ماء جوز الهند أيضاً على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم، والتي يتم فقدها من خلال العرق أثناء التمرين. كما يعتبر ماء جوز الهند مفيداً أيضاً عندما يكون طفلك مريضاً، خصوصاً بعد حالات الإسهال أو القيء. لكم من المهم قراءة الملصق بعناية عند شراء ماء جوز الهند، حيث تحتوي بعض العلامات التجارية على سكريات مضافة ونكهات صناعية.

4. عصائر معينة

عصائر الخضراوات مع الفاكهة

في حين أن بعض العصائر الجاهزة مليئة بالسكر، فإن العصائر المصنوعة منزلياً، تعد خيارات ممتازة للأطفال، خصوصاً الذين يصعُب إرضاؤهم في تناول الطعام. يمكن مزج العديد من الخضروات، مثل اللفت والسبانخ وحتى القرنبيط، في عصير حلو المذاق سيحبه طفلك. وتتضمن بعض مجموعات العصائر الملائمة للأطفال ما يلي: كرنب وأناناس - السبانخ والتوت - الخوخ والقرنبيط - الفراولة والبنجر

امزج المكونات مع الحليب غير المحلى، واستخدمي إضافات صحية مثل بذور القنب أو مسحوق الكاكاو أو جوز الهند غير المحلى أو الأفوكادو أو بذور الكتان المطحونة. ونظراً لأن العصائر غنية بالسعرات الحرارية، يمكنك تقديمها كوجبة خفيفة أو جنباً إلى جنب مع وجبة صغيرة.

5. الحليب غير المحلى

الحليب غير المحلّى

على الرغم من أن العديد من الأطفال يفضلون مشروبات الحليب المحلاة مثل الشوكولاتة أو حليب الفراولة، فإن الحليب العادي غير المحلى هو الخيار الأكثر صحة لهم، حيث يوفر العديد من العناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم الضرورية لنموهم، بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتم تدعيم الحليب بفيتامين د، وهو فيتامين آخر مهم لصحة العظام.

ورغم أن العديد من الآباء يميلون إلى إعطاء الأطفال حليباً خالياً من الدهون، فإن الحليب الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون قد يكون أكثر صحة للأطفال الأصغر سناً، حيث أن الدهون ضرورية لنمو الدماغ السليم. لهذه الأسباب. ومن المهم ملاحظة أن شرب الحليب بكثرة يشعر الأطفال بالامتلاء، ما قد يؤدي إلى استهلاك أقل من وجبتهم أو وجبتهم الخفيفة.رلكن تحدثي إلى طبيبك إذا عانى طفلك من الانتفاخ والإسهال والغازات والطفح الجلدي وتشنجات البطن، فربما كان مصاباً بحساسية الحليب.

6. الحليب النباتي غير المحلى

حليب اللوز منخفض السعرات الحرارية

بالنسبة للأطفال الذين لا يتحملون حليب الألبان، فيمكن إعطاؤهم الحليب النباتي غير المحلى فهو بديل ممتاز، مثل حليب القنب وجوز الهند واللوز والكاجو والأرز وحليب الصويا، واحتاري منه الأنواع غير المحلاة، حيث يمكن تقديمه للطفل كمشروب منخفض السعرات الحرارية أو كإضافة لوجبات الشوفان والحساء. إذ يحتوي كوب واحد (240 مل) من حليب اللوز غير المحلى على أقل من 40 سعراً حرارياً، فهذا يقلل من احتمالية امتلاء طفلك بالسوائل ويوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم و B12 وفيتامين D.

7. بعض أنواع شاي الأعشاب

استشيري طبيبك قبل إعطائه شاي الأعشاب

على الرغم من أن الشاي لا يُنظر إليه عادةً على أنه مشروب مناسب للأطفال، إلا أن بعض أنواع شاي الأعشاب تعتبر آمنة وصحية للأطفال، مثل عشبة الليمون والنعناع والمريمية والبابونج، فهي بدائل رائعة للمشروبات المحلاة، لأنها خالية من الكافيين وتوفر طعماً مرضياً، حيث يمكن استخدام شاي البابونج وعشب الليمون لإزالة القلق، والبابونج كعلاج طبيعي للغثيان والغازات والإسهال وعسر الهضم،

كما تظهر الأبحاث أن البابونج له خصائص مضادة للالتهابات الأمعاء، من المهم استشارة طبيب الأطفال قبل إعطاء طفلك أي شاي أعشاب.