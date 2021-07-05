كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:48 مساءً - فاكهة التنين هي فاكهة استوائية تُزرع وتُستهلك في عدة أجزاء من العالم، تأتي الفاكهة في أصناف مختلفة عادة ما يكون لها قشرة خارجية سميكة ذات لون أحمر مع قشور خضراء ولب ناعم الملمس يحتوي على العديد من البذور الصغيرة الصالحة للأكل المضمنة فيه يمكن أن يكون لون اللب أبيض، أو أصفر، أو وردياً، أو أحمر غامق، حسب الصنف. الفاكهة تقدم العديد من العناصر الغذائية، وتضيف لوناً إلى النظام الغذائي، يمكنك التفكير في إضافتها إلى نظام الفطام للطفل، لكن هل فاكهة التنين جيدة للأطفال؟ يخبرنا الدكتور عبد الرحمن شمس مختص التغذية عن فوائد فاكهة التنين للأطفال.

متى يمكن للأطفال البدء في تناول فاكهة التنين؟

فاكهة التنين

تحتوي فاكهة التنين الناضجة على لب ناعم يسهل ابتلاعه يمكن لمعظم الأطفال البدء في تناوله من سن ستة أشهر، يمكنك إدخال لب فاكهة التنين على هيئة هريس أو مهروس ناعم وخالٍ من التكتلات، بمجرد أن يهضم الطفل الفاكهة بشكل مريح، تمكنك إضافتها إلى الأطعمة الأخرى، مثل العصيدة. يمكنك تقديم لب فاكهة التنين السميكة والمقشرة غذاءً صحياً للأطفال من عمر تسعة إلى عشرة أشهر.

بعد ذلك، في عمر نحو 12 شهراً، يمكنك البدء تدريجياً في تقديم قطع رقيقة من فاكهة التنين؛ نظراً لأن فاكهة التنين التي لا تحتوي على قشر يمكن أن تكون زلقة قليلاً، وقد تسبب خطر الاختناق؛ لذا، ابقي متيقظة وراقبي طفلك عندما يتغذى على فاكهة التنين.

الفوائد الصحية المحتملة لفاكهة التنين للأطفال

لطفلك

في ما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة التي يمكن أن يجنيها طفلك من خلال تناول فاكهة التنين بوصفها جزءاً من نظام غذائي متوازن.

النمو السليم للعين والجلد: يحتوي لب وبذور فاكهة التنين على العناصر الغذائية الحيوية، مثل: PUFA «الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة»، وفيتاميني A وC، والفوسفور، والكالسيوم، والحديد. يمكن أن تساهم هذه العناصر الغذائية في نمو الطفل وتطوره بشكل عام على سبيل المثال، يمكن لفيتامين أ «بيتا كاروتين» في فاكهة التنين أن يدعم نمو صحة العين والجلد، في حين أن الفوسفور يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن الكهارل وصحة العظام.

نظام هضمي صحي: الأمعاء السليمة هي شرط أساسي لهضم الطعام الفعال وامتصاص العناصر الغذائية، يمكن أن يوفر استهلاك فاكهة التنين كمية وفيرة من الماء والألياف للمساعدة في تحقيق أمعاء صحية، بينما يمكن للألياف والماء معاً تنظيم حركة الأمعاء والتغلب على الإمساك، يمكن أن تعمل الألياف أيضاً بوصفها مواد حيوية على تعزيز البكتيريا المعوية «البروبيوتيك»، التي تضفي العديد من الفوائد الصحية طويلة المدى.

نظام مناعي قوي: فيتامين أ «بيتا كاروتين» وسي، وبيتالين، وبوليفينول هي عدة مركبات في فاكهة التنين التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة مضادات الأكسدة، وهي مركبات تكافح أضرار الجذور الحرة وتعزز مناعة الفرد. إلى جانب ذلك، قد يؤدي تناول فاكهة التنين، وبخاصة فاكهة التنين الحمراء، إلى زيادة مستويات الحديد لدى الرضيع؛ لأنها تحتوي على كمية من الحديد أكثر من الأنواع الأخرى.



الاحتياطات الواجب اتخاذها في أثناء إطعام فاكهة التنين للأطفال

طفلك

يمكن أن يضمن إطعام فاكهة التنين بطرق مناسبة للعمر مع الاحتياطات الأساسية أن يتمتع طفلك بفوائدها بأقل قدر من المخاوف، في ما يلي بعض الاحتياطات التي يجب الالتزام بها عند إطعام فاكهة التنين للأطفال.