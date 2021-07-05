أسئلة وأجوبة عن عيد الأضحى للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:48 مساءً - في كل عام، عندما يقترب عيد الأضحى المبارك، نعيش مع جيل جديد من الأطفال، تكثر تساؤلاته واستفساراته حول معنى هذا العيد، والتعرّف على تفاصيل فرائضه، وواجباته، إلاّ أنه في العام 2021 تغيرت الكثير من العادات، بسبب كوفيد 19، فبعد أن تم استخدام اللقاحات المضادة على نطاق واسع، ما هو موقفنا، وماذا علينا أن نجيب الأطفال رداً على استفساراتهم، حول عيد الأضحى في هذه الظروف؟

عيد الأضحى في 20 يوليو

السؤال: متى عيد الأضحى؟

الجواب: فلكياً الثلاثاء في 20 يوليو

السؤال: ما هو الركن الخامس من أركان الإسلام؟

الجواب: الحج.

اقتصر الحج هذا العام على 60 ألف حاج

السؤال: كيف هو الحج في 2021، هل تغير فيه شيء بعد انتشار كوفيد 19؟

الجواب: اقتصر الحج هذا العام على 60 ألف حاج من داخل المملكة بإجمالي، منعاً لانتشار فايروس كوفيد 19.

السؤال: كيف سيقف الحجاج على جبل عرفة؟

الجواب: سيكون ذلك في ليلة 19 يوليو، ولكن شريطة أن يكون الحاج محصناً، وأكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

صلاة العيد ضمن الإجراءات الاحترازية

السؤال: هل ستكون صلاة العيد في البيت هذا العام أيضاً؟

الجواب: القرار النهائي سوف يتحدد قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، وفق ما تقره اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وسيتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبينها الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة الطبية.

السؤال: متى يكون وقت صلاة العيد؟

الجواب: بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ويمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بثلث ساعة.

التهاني في أيام العيد

السؤال: كم ركعة صلاة عيد الأضحى؟

الجواب: ركعتان.

السؤال: كم أيام عيد الأضحى؟

الجواب: 4 أيام.

أضحية العيد

السؤال: متى يشتري الناس أضحية عيد الأضحى؟

الجواب: بعد صلاة العيد.

السؤال: ما هي اللحوم التي نضحي بها في عيد الأضحى؟

الجواب: الإبل والبقر أو الغنم.

توزيع الأضحية على الأهل والجيران

السؤال: على من يتم توزيع أضحية العيد؟

الجواب: على الفقراء، والأقارب والجيران، ثم يأكل ما تبقى منها أصحاب الأضحية.

السؤال: ماذا يفعل المسلمون بعد صلاة العيد؟

الجواب: يتبادلون التهاني.

التهاني بالرسائل النصية

السؤال: كيف ستتبادلون التهاني بسبب انتشار فايروس كورونا؟

الجواب: برسائل الواتس، وإلقاء التحية بوجود مسافة بيننا وبين الشخص.

السؤال: كيف يهنئ الناس بعضهم في العيد؟

الجواب: يقولون عيد مبارك.

السؤال: ما هي العادات الجميلة في عيد الأضحى؟

الجواب: توزيع العيديات، لكنها أيضاً ممنوعة هذا العام، حتى لا تتلامس الأيدي خلال أخذ النقود. وهناك طرق أخرى لدفعها، مثل تحويل المبلغ عبر البنك، إلى رصيد الأب أو الأم، خصوصاً إذا كان عنده أكثر من طفل.