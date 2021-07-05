كوب من عصير البصل يمنحكِ فوائد صحية غير متوقعة

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من عصير البصل لصحتك من فقدان الوزن، وزيادة الخصوبة، ومحاربة السكري وغيرها الكثير، فيعد البصل غنياً بمركبات الفلافونويد والسكريات والستيرويد والسابونين والألين والأنثوسيانين والسكريات الصحية المسؤولة بشكل أساسي عن خصائص مضادات الأكسدة النباتية والمضادة للالتهابات والبكتيريا. كما أنه غني بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات (أ، ب، ج) وحمض الفوليك والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت والكروم والحديد. إليك بعض الفوائد الطبية لعصير البصل.

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تخسيس الوزن

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وفقاً لدراسة، فإن عصير البصل غني بمادة الكيرسيتين كما أن تناول عصير البصل يومياً لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يقلل بشكل كبير من محيط الخصر ومستويات الكوليسترول الكلية

يزيد من نسب الخصوبة

وفقاً لدراسة، يمكن لعصير البصل الطازج أن يؤثر إيجابياً على عدد الحيوانات المنوية ويحسن من قدرتها على البقاء والحركة. يتمتع عصير البصل بخاصية مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في حماية صحة الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عصير البصل على تعزيز إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الذكور.

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يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

السمنة هي السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم. قد يساعد عصير البصل في تقليل علامات الالتهابات التي تسببها السمنة والتي قد تؤدي إلى أمراض القلب.

يساعد عصير البصل في منع تصلب الشرايين والحماية من أمراض القلب. قد يساعد عصير البصل أيضاً في خفض مستويات الهوموسيستين وبالتالي قد يمنع التطور المبكر لمشاكل القلب.

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يعالج التهابات العين

وفقاً لدراسة، فإن عصير البصل له تأثيرات كبيرة على فلورا العين وقد يساعد في علاج التهابات العين الشائعة والتهاب الجفن والتهاب الملتحمة.

أظهرت دراسة فعالية عصير البصل عند استخدامه موضعياً لعلاج داء الثعلبة وعند تطبيق عصير البصل مرتين يومياً لمدة شهرين، ساعد في إعادة نمو الشعر الذي بدأ بعد أسبوعين من تناوله.

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التخفيف من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء

بعد سن اليأس يتميز ترقق العظام بفقدان كثافة المعادن في العظام مما يؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام. ينتشر بشكل كبير بين النساء (18٪)، وخاصة النساء بعد سن اليأس (12.7٪)، مقارنة بالرجال (14.5٪).

أظهرت دراسة أن التأثيرات المضادة للأكسدة لعصير البصل يمكن أن تساعد بشكل طفيف في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد سن اليأس، عند تناول 100 مل يومياً لمدة ثمانية أسابيع. يمكن أن يساعد عصير البصل أيضاً في علاج العديد من الاضطرابات الأخرى المتعلقة بالعظام

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وفقاً لدراسة، فإن عصير البصل لديه إمكانات سكر الدم بسبب وجود الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى. يمكن أن يساعد استهلاك العصير في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام بنسبة 50 في المائة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. أيضاً، عصير البصل لديه القدرة على تجديد خلايا بيتا في البنكرياس، وهو سبب مرض السكري من النوع الأول الذي يؤدي فيه تلف خلايا البنكرياس إلى عدم كفاية إنتاج الأنسولين.

وفقاً لدراسة، يمكن أن يكون مزيج من عصير البصل والعسل وسيلة فعالة لمحاربة أمراض الجهاز التنفسي، ويمكن أن يكون هذا مفيداً في حالات مثل التهاب الشعب الهوائية والاحتقان.

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طريقة تحضير عصير البصل

المكونات:

2 بصل متوسط الحجم

1-2 ملاعق كبيرة من العسل

ماء

الطريقة

يُغسل البصل ويُقشر ويقطع إلى قطع صغيرة.

في الخلاط، أضيفي بعض الماء واخلطي المزيج.

صبي الخليط في كوب

أضيفي العسل وتناوليه.

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