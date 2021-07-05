شكرا لقرائتكم خبر عن مختص ينصح بإجراء منظار للقولون كل 10 سنوات لمن تجاوز عمره 50 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات إذا تجاوز الإنسان عمر 50 عامًا.
وقال الدكتور الخضيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مرفقًا صورة لقولون، ومعلقًا عليها، إن هذه صورة منظارية لداخل القولون، ويبدو فيها شكل الورم السرطاني، ونصح بإجراء منظار القولون كل 10 سنوات لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
ولفت إلى أن سرطان القولون والمستقيم ضمن السرطانات الأعلى في معظم الدول.
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