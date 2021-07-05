شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ريجيم جولو وكيف يساعدك على خسارة وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم جولو أحد الأنظمة الغذائية التى تساعدك على خسارة الوزن بأمان دون حدوث مضاعفات صحية، فهو يختلف عن الحميات البدائية الأخرى لأنه يركز على زيادة كفاءة التمثيل الغذائي وإعادة توازن الهرمونات، بدلاً من مجرد حساب السعرات الحرارية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إنسايدر، فإن هذا النظام الغذائي بدأ فى الظهور في عامي 2016 و 2017، والذى يعتمد على التغذية السليمة والمكملات الغذائية، التى يمكنها استعادة حساسية الأنسولين وصحة التمثيل الغذائي، من خلال الاعتماد على وجبات تتكون من البروتينات والخضروات والكربوهيدرات غير المصنعة، مع الأخذ بالاعتبار تقييد السعرات الحرارية، استنادًا إلى نظام غذائي من 1300 إلى 1500 سعرة حرارية .

ويعتمد ريجيم جولو على تناول الأطعمة غير المصنعة التى تساعد على إنقاص الوزن وتحسين حساسية الأنسولين ومدى فعالية استجابة جسمك للأنسولين، وهو هرمون مهم في عملية التمثيل الغذائي.

وأكد الخبراء، أن نظام جولو يعتمد على تناول من 1300 إلى 1800 سعرة حرارية فى اليوم، من خلال تناول وجبات متوازنة، ويسمح هذا النظام بتناول أكثر من المعدل المسموح بالأنظمة الغذائية الأخرى بنحو 30%، لكنه أيضًا يعتمد على تناول المكملات الغذائية المستخلصة من النباتات.

ويوصى الخبراء باتباع هذه الحمية لمدة تصل إلى25 أسبوعًا، حيث يمكنك من فقدان نحو 24 كيلو.

وتتكون مكونات المكملات الغذائية لهذا النظام على العديد من المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والكروم ومستخلص التفاح وكل منهما يعمل على تسريع عملية الأيض وضبط مستوى الجلوكوز وعلاج مقاومة الأنسولين.

ومن الأطعمة المسموح بتناولها فى نظام جولو الجرجير والسبانخ والخضروات الورقية والبيض والدواجن والمكسرات، بينما من الأطعمة غير المسموح بتناولها المخبوزات واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية.