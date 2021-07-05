شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك تربية الحيوانات الأليفة فى الحفاظ على صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الكثيرون دائما بتربية الحيوانات الأليفة لتعزيز الحالة النفسية والخروج من حالة الاكتئاب والوحدة والحزن الشديد، وقد تساعد تربية الحيوانات أيضا الأطفال والشعور بالألفة والونس، ولكن حسب ما ذكره موقع eatingwell فأن وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فأن امتلاك حيوان أليف يقاوم التوتر ويعزز السعادة ويشجع على العادات الصحية مثل النشاط البدني المنتظم" .

ويمكن أن يساعد الحفاظ على النشاط وتقليل التوتر في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ، والحفاظ على صحة حيوانك الأليف أيضًا فهو مكسب للطرفين.

ومن الفوائد الصحية لامتلاك حيوان أليف

1:الحيوانات الأليفة تجعل طريقة العمل أكثر متعة،حيث تظهر الأبحاث أن الحيوانات الأليفة في أماكن العمل قد تقلل من مستويات إجهاد الموظفين ، وتحسن رضا الموظفين وتعزز الإنتاجية.

2:الحيوانات الأليفة تلهمك للتحرك أكثر حتى في الأيام التي تشهد أسوأ الظروف الجوية ، يكون أصحاب الكلاب أكثر نشاطًا بنسبة 20٪ من أقرانهم الذين لا يخلوون من الحيوانات الأليفة ، ويقضون حوالي 30 دقيقة أقل كل يوم في الجلوس ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 في المجلة الطبية البريطانية .

3:يقل الضغط على أصحاب الحيوانات الأليفة، أولئك الذين يرون أو يتحدثون أو يلمسون أو حتى يسمعون حيواناتهم الأليفة في مكان قريب يشعرون بمزيد من الفرح ويشعرون بالرعاية ويلاحظون شعورًا بحسن النية ، وكل ذلك قد يثبط هرمونات التوتر ويقلل معدل ضربات القلب ويقلل من ضغط الدم.

4:أصحاب الكلاب أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية و يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين أولئك الذين يعيشون بمفردهم.