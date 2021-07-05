شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل فواكه صيفية تحافظ على عظامك قوية وصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو الموسم الذي تتاح لك فيه فرصة ذهبية لإحياء قوة عظامك من خلال تضمين فواكه معينة في نظامك الغذائي، لتجنب آلام وتيبس المفاصل وهشاشة العظام والذى يعد أحد الأسباب هو نقص فيتامين د، نتيجة عدم الحصول على أشعة الشمس الكافية، وفى السطور القادمة سنقدم لك 5 فواكه صيفية تمنحك تعدك بعظام قوية، وفقا لما نشره موقع " krishijagran".





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1.التفاح

التفاح من ثمار الصيف ، ولكن في الوقت الحاضر ، يمكنك رؤيته على مدار العام، يجدد التفاح جسمك بالكالسيوم وفيتامين سي، كلاهما ضروري لبناء الكولاجين وتحفيز تكوين أنسجة جديدة للعظام.

2. الفراولة:

هذا الصيف ، لا تفوتوا تناول الفراولة الغنية بالعصير، إنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تبطل تأثير ضرر الجذور الحرة،إلى جانب ذلك ، فهي توفر لك الكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والفيتامينات C و Kكل هذه العناصر الغذائية تسهل تكوين عظام جديدة في الجسم.

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3.البابايا

لا يحب الكثير منا البابايا ، وخاصة الأطفال، لكن البابايا مغذية للغاية فهى مليئة بفيتامينات A و C والألياف، ويعمل الإنزيم المسمى باباين الموجود في البابايا على تكسير الكربوهيدرات والدهون والبروتين، ولهذا فهو سهل على المعدة ويساعد على هضم الطعام بشكل أفضل، مجرد شريحة من البابايا يوميًا أو أيامًا بديلة يمكن أن تثري جسمك وعظامك بالعناصر الغذائية الضرورية.

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4.الأناناس

الأناناس مليء بالبوتاسيوم، وقد أثبتت الأبحاث الطبية أن البوتاسيوم الغذائي يمكن أن يساعد في تحييد الأحماض ، وبالتالي تقليل فقدان الكالسيوم من العظام، علاوة على ذلك ، الأناناس غني بالكالسيوم وفيتامين أ، شرائح الأناناس الباردة في يوم صيفي حار ينعشك بشكل لا مثيل له.

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5.الطماطم

الطماطم ليست ثمرة ، ولكن يجب أن نذكرها هنا لأن اللايكوبين والكالسيوم وفيتامين K الموجودة في الطماطم تساعد على تقوية وإصلاح عظامك، كما أنها تعزز كتلة العظام، أحد أفضل الأشياء في الطماطم هو أنه يمكنك استخدامها بعدة طرق ، الصلصة والحساء والعصائر.