صحة ورشاقة

التخلي عن الدهون يعجل الشيخوخة؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الشيخوخة

حدد خبراء التغذية أكثر الأخطاء الغذائية شيوعًا التي يمكن أن تسرع الشيخوخة، وعلى سبيل المثال الإفراط في تناول الصوديوم يؤدي إلى الشيخوخة، وهو موجود في الأطعمة المصنعة والمعبأة.

يشتكي خبراء التغذية من أن الاستغناء عن كل الدهون ليس مفيدًا، فهي ضرورية لدعم نمو الخلايا وحماية الأعضاء والمساعدة في امتصاص الفيتامينات، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف في الحفاظ على الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي، وتمنع تراكم السموم التي تسبب السرطان.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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