شكرا لقرائتكم خبر عن ليه اليوجا مفيدة لجسمك ونفسيتك.. اعرف السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عاوز تقلل التوتر وصحتك تبقى احسن خليك في اليوجا".. نصيحة نسمعها دائما من المحيطين بنا، حيث تعتبر اليوجا من أهم الطرق التي تساعد على تعزيز صحة الجسم النفسية والجسدية واللياقة البدنية كما انها تحد من التوتر والقلق المستمر، وحسب ما ذكره موقع artofliving نتعرف على فوائد تمارين اليوجا.

فوائد تمارين اليوجا

1:ممارسة اليوجا تساعد على تعزيز عضلات الجسم وإطالة العضلات وتقوية الذراعين والساقين والكتفين.

2: تساعد اليوجا على تخفيف ألام الجسم وتيبس العضلات ويساعد على مرونتها.

3:تحسن اللياقة البدنية وتساعد على فقدان الوزن والحد من الدهون المتراكمة في الجسم والترهلات.

4: تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط وتحد من الكسل وعدم القدرة على الحركة.

5:أثبتت بعض الدراسات أن ممارسة اليوجا يوميا تعمل على تقليل التوتر والقلق المستمر.

6:تعمل على ضبط معدلات ضربات القلب والوقاية من الجلطات .

7:تساعدك اليوجا على التنفس بعمق وهدوء من المعدة إلى أعلى الرئتين، وهذه الطريقة ستجعلك تشعر بالراحة والتوازن.

8:ممارسة اليوجا تشعرك بالسعادة ، حيث اثبتت بعض الأبحاث انها تعمل على ارتفاع هرون السعادة في الجسم.

9: ممارسة اليوجا بانتظام تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

10: يمكن أن تساعد اليوجا أيضًا في تحسين علاقتك بأحبائك، حيث تساعد اليوجا والتأمل في إبقاء العقل سعيدًا وهادئًا تدريجيًا ، ستلاحظ أيضًا تحسنًا في علاقاتك مع من حولك.

11:تتمتع اليوجا والتأمل بالقدرة على تحسين قدرتك البديهية بحيث تدرك تلقائيًا ما يجب القيام به ومتى وكيف ، لتحقيق نتائج إيجابية، نظرًا لأن اليوجا عملية مستمرة، فمن المستحسن الاستمرار في ممارستها كلما تعمقت في ممارسة اليوجا، زادت فوائدها عليك.