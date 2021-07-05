شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى تعرفه عن فقدان الشهية؟.. اعرف الأسباب والأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الشهية هي حالة تقل فيها رغبة الشخص في تناول الطعام لدرجة أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في فقدان الوزن وحتى سوء التغذية، فى التقرير التالى نتحدث عن أسباب وأعراض فقدان الشهية وعلاجات منزلية لفقدان الشهية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما الذي يسبب فقدان الشهية؟

هناك العديد من العوامل والأسباب الكامنة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشهية مثل الاكتئاب واضطراب الأكل والحمل والعدوى والغدة الدرقية وأمراض الكلى ومشاكل الوراثة وأمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تكون أيضًا سببًا لفقدان الشهية في العديد من الحالات مما يؤدي إلى لفقدان الشهية.

ما أعراض فقدان الشهية ما أعراض فقدان الشهية - اضطرابات النوم - الإغماء. - الدوخة.

فقدان الشهية - القيء بعد الأكل. - فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر. - الشعور بالبرد باستمرار. ما العلاجات المنزلية لتحفيز الشهية؟

1. البهارات:تستخدم التوابل في منازلنا على مر العصور، وهي لا تضيف فقط اللون والنكهة إلى طعامنا ولكن لها أيضًا الكثير من الفوائد الصحية المرتبطة بها، الزعتر والفلفل الأسود والنعناع والكركم والقرفة يمكن أن تكون مفيدة لزيادة الشهية.



البهارات

2 . الزنجبيل : الزنجبيل يساعد على الهضم وتدفق اللعاب، ويساعد في علاج مشاكل مثل الغثيان واضطراب المعدة، كما يسهم فى تقوية الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز العصارات الهضمية والإنزيمات في الجهاز الهضمي.



الزنجبيل

على الرغم من أن جميع المكونات المستخدمة في هذه العلاجات المنزلية طبيعية، إلا أننا لا نزال نوصيك بالتحقق مما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي منها واستشارة طبيبك أو أخصائي التغذية قبل تناولها لأن هؤلاء الخبراء يعرفون المزيد عن جسمك وصحتك.