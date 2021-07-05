كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في بريطانيا والأردن والكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، مسجلا أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات إلى 184مليوناً و572 ألفاً و671 إصابة.





وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و993 ألفا و573 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 168 مليونا و920 ألفا و963 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





ارتفاع إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 3 من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91869 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





1654 إصابة جديدة في الكويت

أعلنت دولة الكويت تسجيل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 363672 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة، قولها إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2017، إلى جانب 1788 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 343265 حالة.





تراجع وفيات بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 24248 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 24885 في اليوم السابق، و15 حالة وفاة انخفاضا عن 18 حالة سجلت قبل يوم.

وأظهرت البيانات حصول 45 مليونا و274497 شخصا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" وحصول 33 مليونا و614952 شخصا على الجرعتين.





12 حالة وفاة في الأردن

أعلن الأردن تسجيل 12 حالة وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9781 حالة وفاة والإصابات إلى 753192.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها أن عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا وصل إلى 6712 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 64 وغادرتها 40 حالة ليصل إجمالي الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 472 حالة.. مشيرة إلى تسجيل 520 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 736699 حالة.



