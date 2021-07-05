شكرا لقرائتكم خاص تفحم 4 مصريين بقبرص.. تفاصيل مروعة يرويها أقارب الضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن التهم أحد أسوأ الحرائق التي تشهدها قبرص منذ سنوات 4 مصريين أمس الاحد، كشف أقارب الضحايا تفاصيل مأساوية وإنسانية مؤثرة.

ففي حديث "العربية.نت" أوضحوا أن المصريين الـ4 ينتمون لقرية الناصرية التابعة لمدينة بني مزار في محافظة المنيا، وأن والدي ثلاثة منهم لا يعلمون حتى الآن بوفاتهم حرقا.

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والدا أحد الضحايا لا يعلمان بالخبر

فقد أكد القس توما نجل خال الشاب صموئيل ميلاد أن والدي صموئيل لا يعلمان حتى الآن بوفاته، مضيفا أنهم أخبروهما بأن نجلهما يعاني من بعض الاصابات، وسيعود سليما في وقت لاحق، وذلك "حرصا على حالتهما لأنهما مريضان ولا يقويان على تحمل خبر صادم كهذا".

كما أضاف أن ابن خاله سافر للعمل مع أصدقائه في القرية منذ شهر فقط، بعد أن أنهى الخدمة العسكرية، وقرر العمل هناك لتحقيق طموحاته ومساعدة الاسرة في نفقاتها، مشيرا إلى أنه كان يعمل في مزرعة للطماطم حتى لقي حتفه في الحرائق.

حرائق قبرص

إلى ذلك، أوضح أن اثنين من الضحايا سافرا منذ مايو الماضي فيما لحق بهما صموئيل وشاب آخر ، مضيفا أن العمل في قبرص موسميا ويبدأ من مايو لينتهي في أكتوبر،.

ولفت إلى أن الضحايا كانوتا سيعودون جميعا في أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من عملهم في المزرعة، لعدم وجود أي أشغال هناك خلال الشتاء.

اتشاح بالسواد

فيما قال إيهاب سلامة شقيق أحد الضحايا وهو عزت سلامة ونجل عم أبانوب ميلاد الضحية الثالث أن القرية كلها اتشحت بالسواد حزنا على فقدان الشبان الأربعة في هذا الحادث المأساوي الصعب، مضيفا أن التفاصيل التي يسمعونها مرعبة ومأساوية.

وأضاف أنهم ينتظرون وصول الجثامين وإلقاء النظرة الاخيرة على ما تبقى منها، مضيفا أن اسرته في حالة يرثي لها وغير مصدقة حتى الان ما حدث لابنها ونجل عمه.

تفاصيل الحادث المروع

وكان أبو اسكندر الشامي وهو مواطن سوري يقيم في مدينة قريبة لموقع الحادث كشف تفاصيل الحادث في تصريحات سابقة للعربية.نت قائلا إن العمال المصريين يعملون في مزرعة بقرية أودو بلارنكا وفور اندلاع الحرائق طلب منهم صاحب المزرعة مغادرة المكان على الفور، مضيفا أنهم استقلوا شاحنة صغيرة وحاولوا الخروج من المنطقة المشتعلة لكن النيران لاحقتهم واشتعلت في سيارتهم ولم يتمكن قائدها من تحديد الطريق والاتجاهات بسبب كثافة الدخان فسقطت السيارة في وادي سحيق على بعد كيلو متر واشتعلت تماما وأصبحوا جثثا متفحمة.

يذكر أن الخارجية المصرية كانت قد أعلنت أنها تلقت إخطارا بمصرع 4 مصريين في حرائق غابات قبرص.

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.