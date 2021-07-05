شكرا لقرائتكم غزت باريس ولندن.. من هي الفلسطينية التي يحتفل بها غوغل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ناشراً صورتها على صفحته الرئيسية، احتفل اليوم محرك البحث العالمي "غوغل" بالرسامة الفلسطينية مليحة أفنان، والتي تعتبر أحد أهم فناني الشرق الأوسط في القرن العشرين على الإطلاق.

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ففي مثل هذا اليوم من عام 1936 ولدت الفنانة الفلسطينية مليحة أفنان في حيفا الفلسطينية، ثم انتقلت إلى الكويت بعدها إلى لبنان مع أبويها حيث حصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأميركية في بيروت، وبعدها على ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة.

كما ظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيسي في فرنسا ولندن.

وأقيم معرضها الفردي الأول في معرض بازل العام 1971، من تنظيم الفنان الأميركي مارك توبي.

الجدير ذكره أن من أهم أعمالها التي نفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو في تلك التي أعدتها بألوان الباستيل الزيتية، تقدم خطابات تبدو وكأنها جزء من خط على شكل إسفين على أرضية حمراء بنية محترقة.

وفيها جغرافيا محددة وواضحة، ذات ظلال متعددة من الألوان، إلا أنها كانت تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام.

80 عاماً من الفن

توفيت الفنانة الشهيرة الفلسطينية مليحة في لندن يوم 6 يناير/كانون الثاني من عام 2016 عن عمر يناهز 80 عاما، إلا أن أعمالها لم تغب يوماً عن ذاكرة عشاق الفن والرسم.

مليحة أفنان

فقد حفظت بعضها في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، ومجموعة Written Art Collection في ألمانيا، ومعهد العالم العربي في باريس، ومجموعة BAII في باريس.