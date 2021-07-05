شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للبقاء بصحة جيدة هذا الصيف.. احرص على البقاء بعيدا عن الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الصحة العقلية بالصحة البدنية إلى حد كبير، لذلك من خلال العناية بجسمك، فإنك تهتم أيضًا بعقلك، وإليك 5 أشياء يجب تذكرها هذا الصيف للحفاظ على صحة جسمك وعقلك، وفقا لما نشر عبر موقع "only my health".





نصائح للبقاء بصحة جيدة هذا الصيف

1. احصل على قسط من الراحة

لا بد من الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، حافظ على غرفتك باردة.

2. حرك جسمك

الحرارة يمكن أن تجعل التمارين غير مريحة في أشهر الصيف، حاول ممارسة بعض التمارين في ساعات الصباح قبل أن تصل الشمس إلى ذروتها.



تمارين الصباح

3. تواصل مع الآخرين

خطط لشيء ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، لا يلزم أن يكون الأمر مكلفا ، ولكن أن تكون اجتماعيا وفي محيط الآخرين سيساعدك ذلك في منع التفكير في أي أفكار سلبية.

4. ابق رطبا

حاول أن تشرب أكثر من ثمانية أكواب في اليوم، ضع بعض التوت المجمد في الماء أو حتى بعض أوراق النعناع وشرائح الليمون، اختر الفاكهة الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والشمام والطماطم والخيار.

5. استخدم طرق الوقاية من الشمس

ابحث عن كريم واقي من الشمس به عامل حماية جيد حتى لو كنت تقوم فقط بتنفيذ المهمات أو الذهاب في "نزهة قصيرة" ، التعرض للأشعة فوق البنفسجية يزيد في مكان ما بين 4 و 10 % لكل 1000 قدم فوق مستوى سطح البحر.